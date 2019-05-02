死神星2029年掠過地球 NASA：罕見近距離

2019-05-02 18:38 中央社 華盛頓2日綜合外電報導



一顆直徑約335公尺的巨型小行星「死神星」，將於2029年與地球擦身而過。 圖／取自NASA 分享 facebook

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）公布最新數據，一顆直徑約335公尺的巨型小行星「死神星」，將於2029年與地球擦身而過。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這顆代號99942近地小行星又稱阿波菲斯（Apophis），俗稱「死神星」。

這顆小行星屆時將在距離地球1萬9000英里（約3萬公里）處飛掠，不會直接撞擊地球。儘管如此，它的大小和相對近地距離，對於天文學家和科學家而言，仍是個特殊時刻。

加州巴沙迪納（Pasadena）噴射推進實驗室（JPL）雷達科學家布羅佐維奇（Marina Brozovic）在一份新聞稿中表示：「阿波菲斯2029年與地球的近距離接近，將是科學領域難能可貴的大好機會。」

美國國家航空暨太空總署指出，一顆這麼大型的物體以如此近距離與地球擦身而過，相當罕見。

布羅佐維奇表示：「我們將用光學望遠鏡和雷達望遠鏡觀測這顆小行星。透過雷達觀測，我們或許能看到數公尺大小的表面細節。」事實上，人們也可能透過肉眼見到天空中的光點，見證與「死神」的距離。

死神星似乎是個仁慈神，且提供科學家有關未來如何因應更危險近地天體衝向地球的一大堆洞見。

NASA近地天體研究中心（Near-Earth ObjectStudies）負責人卓達斯（Paul Chodas）在記者會上表示：「阿波菲斯是大約2000個當前已知潛在危險小行星的代表。藉由觀察它於2029年掠過地球的過程，我們將可獲得重要科學知識，有朝一日供防禦地球使用。」