親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台灣房價高不可攀 央行直指4大原因

選前引爆南鐵強拆案 詹順貴：民進黨自掘墳墓

河馬減少 恐威脅非洲第一大湖

2019-05-02 18:27台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

河馬對於生態系統的重要性過去常被忽略。（Photo by Anita Riten...
河馬對於生態系統的重要性過去常被忽略。（Photo by Anita Ritenouron Flicker under Creative Commons license）
分享

河馬糞便有助於維持非洲湖泊生態平衡！歐洲研究人員發現，由於河馬糞便含有豐富的矽元素，可讓湖中生物維持穩定的食物來源。不過，隨著盜獵行為猖獗導致河馬數量減少後，科學家憂心可能會破壞大自然原有生態平衡。

據《英國獨立報》報導安特衛普大學科學家指出，河馬會在夜間覓食，白天則在水裡排泄避免炙熱太陽，此行為有助於河流氧化，幫助維持在維多利亞湖下游數百種魚類與其他生物生存。

但非洲野生動物基金會指出，隨著河馬遭受盜獵等因素導致數量減少，部分國家消失比率高達95%。科學家索林克表示，「大多數食草動物排泄物的營養物質，大部分最終會回到大草原再被植物重新吸收，但河馬不是這種情況，牠們的角色就像是從陸地到河流與湖泊的一種營養供給來源。」

河馬1天可吃進40公斤草，這些草富含矽，是1種有益於許多水中生物的化學物質，例如昆蟲與小型魚食物來源的矽藻。不過，當河中的矽濃度減少，矽藻數量也會減少，最後則會導致有害生物增加，而讓河流變成環境死區。

索林克指出，河馬糞便佔沿著馬拉河流經維多利亞湖的矽比率高達76%。據《Gizmodo》報導，每天約有400公斤的矽透過河馬糞便排入馬拉河，讓維多利亞湖下游的食物鏈底層蓬勃發展。

德國亥姆霍茲德國地理研究中心科學家佛林司指出，「這個過程對於整個土地及水域生態系統相當重要，但在過去都被忽略了。」據統計，在1996～2004年間，非洲河馬數量減少2成，預估未來50~60年將再減少3分之1，恐怕會讓維多利亞湖的營養素與魚類消失殆盡。

本次研究結果刊登在Science Advances期刊。

【更多精采內容，詳見

河馬非洲德國
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

死神星2029年掠過地球 NASA：罕見近距離

2019-05-02 18:38

影／電動車電池搭機被沒收 身障男忍受「爬行地獄」

2019-05-02 17:59

不守公約！家傳名畫被納粹奪走 纏訟14年卻歸西班牙

2019-05-02 17:58

「復仇者聯盟」再創佳績的法寶：二刷觀眾飆升85％

2019-05-02 16:48

發動機測試疑爆炸 美參議員證實太空艙全毀

2019-05-02 19:34

不再延了！ 印度登月飛船7月升空

2019-05-02 16:34

向世界開放的心 瑞典人英語頂尖的祕訣

2019-05-02 15:44

法義暫拋外交不睦 共同紀念達文西逝世500週年

2019-05-02 13:55

來去羅浮宮睡一晚 幸運兒想與蒙娜麗莎對飲

2019-05-02 13:51

5年最強氣旋 芬尼週五登陸印度

2019-05-02 13:18

手機拍下病重女兒短暫一生 澳夫婦懇求歸還竟遭詐騙勒索

2019-05-02 12:02

夏綠蒂公主過4歲生日 萌照搶先看

2019-05-02 12:00

美警犬追犯遇箭豬慘中200多根刺 復工數日又被踢爆鼻崩牙

2019-05-02 11:23

台裔工程師車禍亡 家屬告特斯拉自駕系統有缺陷

2019-05-02 10:45

Bank放假你才休？英國「銀行假」的休息政治學

2019-05-02 08:45

日本研究顯示：多吃米飯有助對抗肥胖

2019-05-01 22:43

「我以身為職業AV女優而驕傲」蒼井空語錄 冷靜反擊網民惡意批評

2019-05-01 22:07

倫敦髮型師免費幫無家者剪髮 開ig記錄他們背後的故事

2019-05-01 21:51

南極難擋高溫 最大冰架融化快10倍

2019-05-01 17:11

F1義大利大獎賽續約 見證頂級百年車道

2019-05-01 17:11

紀念達文西500週年 展直升機等草圖

2019-05-01 17:11

習慣遊走虛擬世界 年輕人愛戴口罩是一種心理防禦

2019-04-29 15:14

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

泰王加冕大典前宣布四婚 迎娶衛隊司令官並立后

2019-05-01 22:12

一張票看22部超划算 59小時漫威馬拉松後他吐了

2019-05-02 15:12

兄弟互動敏感…皇室隱憂 新日皇與皇嗣對立

2019-05-01 23:48

日皇德仁即位 歐洲皇室查爾斯王子恐等最久

2019-05-01 20:13

影／軍事政變失敗 委國瓜伊多號召大示威癱瘓全國

2019-05-02 12:44

新日皇伉儷樣貌莊嚴 安倍見了很感動

2019-05-02 00:25

「復仇者聯盟」打破票房紀錄 是靠什麼神力？

2019-05-01 22:52

「我以身為職業AV女優而驕傲」蒼井空語錄 冷靜反擊網民惡意批評

2019-05-01 22:07

日本老太太迎接生平第5個日皇年號

2019-05-01 22:22

不只搶工作 機器人也開始決定誰能保住飯碗！

2019-05-02 09:54

洩漏華為相關決策機密 英國防大臣遭梅伊開除

2019-05-02 07:20

驚覺床伴是變性人 俄國醫師暴怒「勒斃分屍丟烤箱」

2019-05-02 13:04

Fed維持利率水準不變 鮑爾：經濟穩健增長、通膨意外疲弱

2019-05-02 03:02

移民持續湧入美墨邊境 川普本周開始用這新招應對

2019-05-01 23:26

日本研究顯示：多吃米飯有助對抗肥胖

2019-05-01 22:43

高盛：太陽能業將走出谷底

2019-05-02 02:56

澳洲司法部官網 將台灣與中國大陸並列國家

2019-05-02 14:00

Fed淡化降息預期 美股走低 道瓊挫跌162點

2019-05-02 07:41

極保守派要求眾主教 宣告教宗方濟各為異教徒

2019-05-01 22:10

死神星2029年掠過地球 NASA：罕見近距離

2019-05-02 18:38

巴菲特沉寂三年…再啟大投資

2019-05-02 02:56

加冕典禮前夕 泰王瓦吉拉隆功冊封王后

2019-05-01 22:11

夏綠蒂公主過4歲生日 萌照搶先看

2019-05-02 12:00

聯準會維持利率不變美股仍收黑 蘋果股價大漲

2019-05-02 05:48

巴菲特併購 突襲石油業

2019-05-02 02:56

北京放手 巴基斯坦恐怖首腦被納入聯合國黑名單

2019-05-01 21:31

手機拍下病重女兒短暫一生 澳夫婦懇求歸還竟遭詐騙勒索

2019-05-02 12:02

曾任Google執行長10年 字母「施密特時代」落幕

2019-05-02 02:56

近8成日本人 贊成女性天皇

2019-05-02 16:20

傳統銀行五招 反制數位威脅

2019-05-02 02:56

「復仇者聯盟」再創佳績的法寶：二刷觀眾飆升85％

2019-05-02 16:48

倫敦髮型師免費幫無家者剪髮 開ig記錄他們背後的故事

2019-05-01 21:51

聯準會基準利率按兵不動 調降超額存款準備金利率

2019-05-02 02:09

美警犬追犯遇箭豬慘中200多根刺 復工數日又被踢爆鼻崩牙

2019-05-02 11:23

台裔工程師車禍亡 家屬告特斯拉自駕系統有缺陷

2019-05-02 10:45

美將砸2兆美元拚基建

2019-05-02 02:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top