河馬減少 恐威脅非洲第一大湖

2019-05-02 18:27 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



河馬對於生態系統的重要性過去常被忽略。（Photo by Anita Ritenouron Flicker under Creative Commons license） 分享 facebook

河馬糞便有助於維持非洲湖泊生態平衡！歐洲研究人員發現，由於河馬糞便含有豐富的矽元素，可讓湖中生物維持穩定的食物來源。不過，隨著盜獵行為猖獗導致河馬數量減少後，科學家憂心可能會破壞大自然原有生態平衡。

據《英國獨立報》報導安特衛普大學科學家指出，河馬會在夜間覓食，白天則在水裡排泄避免炙熱太陽，此行為有助於河流氧化，幫助維持在維多利亞湖下游數百種魚類與其他生物生存。

但非洲野生動物基金會指出，隨著河馬遭受盜獵等因素導致數量減少，部分國家消失比率高達95%。科學家索林克表示，「大多數食草動物排泄物的營養物質，大部分最終會回到大草原再被植物重新吸收，但河馬不是這種情況，牠們的角色就像是從陸地到河流與湖泊的一種營養供給來源。」

河馬1天可吃進40公斤草，這些草富含矽，是1種有益於許多水中生物的化學物質，例如昆蟲與小型魚食物來源的矽藻。不過，當河中的矽濃度減少，矽藻數量也會減少，最後則會導致有害生物增加，而讓河流變成環境死區。

索林克指出，河馬糞便佔沿著馬拉河流經維多利亞湖的矽比率高達76%。據《Gizmodo》報導，每天約有400公斤的矽透過河馬糞便排入馬拉河，讓維多利亞湖下游的食物鏈底層蓬勃發展。

德國亥姆霍茲德國地理研究中心科學家佛林司指出，「這個過程對於整個土地及水域生態系統相當重要，但在過去都被忽略了。」據統計，在1996～2004年間，非洲河馬數量減少2成，預估未來50~60年將再減少3分之1，恐怕會讓維多利亞湖的營養素與魚類消失殆盡。

本次研究結果刊登在Science Advances期刊。

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