不守公約！家傳名畫被納粹奪走 纏訟14年卻歸西班牙

2019-05-02 17:58 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



猶太家族畫作1日遭法院判定所有權歸於博物館，引發爭議。（Photo by Common Wikimedia） 分享 facebook 遭納粹迫害卻拿不回知名畫家畢沙羅的名畫！美國有猶太家族在1939年時，遭納粹奪走家傳的畢沙羅名畫，該畫作後來流入西班牙博物館，猶太家族便與博物館進行長達14年的訴訟，法院1日判決出爐，裁定博物館可以保有該畫作，但法官同時批評西班牙有簽訂國際退還納粹掠奪品的條約卻不遵守，引發爭議。

根據《BBC》報導，卡希爾猶太家族的卡希爾小姐在1939年第2次世界大戰前，要逃離德國時遭到納粹逮捕，納粹逼她交出家傳的畢沙羅知名畫作「午後的聖奧諾雷」，卡希爾家族後來輾轉逃到美國，畫作後來也隨戰亂銷聲匿跡。

直到1993年，西班牙的提森-博內米薩博物館獲得了此畫，在美國的卡希爾家族便聲稱該畫為他們所有，但博物館不願交出畫作，經協商未果後，雙方於2005年開始展開長達14年的訴訟。最終判決出爐，由於該畫作為博物館在不知情情況下獲得（不知該畫作為納粹掠奪之物），所以仍保有所有權。

但該案法官華特也表示，由於行為地在西班牙，他必須尊重該國法律以避免干涉他國內政，但西班牙明明在1998年在華盛頓與簽訂了「有關納粹掠奪品歸還事項」的華盛頓公約，公約規定納粹掠奪品需要物歸原主，西班牙雖簽訂公約卻還沒批准，這樣有失該國國際聲譽。

而《福斯新聞網》報導，博物館的律師史塔柏表示，法院能夠盡快解決紛爭對於博物館是好事；但卡希爾家族律師札克受訪時則強調，他們對於法院無法施壓西班牙遵守已經簽定的國際協定感到遺憾，他們會繼續爭取該畫作的所有權。

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