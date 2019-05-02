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狙擊「華為」紙牌屋：英國國防大臣「洩密」遭開除

手機拍下病重女兒短暫一生 澳夫婦懇求歸還竟遭詐騙勒索

2019-05-02 12:02香港01 撰文：吳嘉善

11個月大的阿米亞在4月24日於父母懷中離世。（Facebook）
11個月大的阿米亞在4月24日於父母懷中離世。（Facebook）
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墨爾本一對夫婦11個月前喜獲千金，但女嬰一出世就患有神經系統疾病，大部份時間都留在醫院，新手媽媽每天用手機拍下女兒一笑一顰；然而，她日前不慎把手機遺留在商場女廁，夫婦二人在Facebook懇求撿到手機者將之歸還，並表示願意支付酬金，豈料竟在女兒彌留之際遭乘機勒索，對方訛稱拾得手機，還要求1000澳元（約5500港元）「贖金」。

阿米亞的爸爸說：「你在我們眼中是完美的，永遠也是我們的漂亮寶寶。」（Facebo...
阿米亞的爸爸說：「你在我們眼中是完美的，永遠也是我們的漂亮寶寶。」（Facebook）
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要求先把1000澳元存入銀行

溫德羅斯（Jay Windross）早前在Facebook發文稱，妻子迪伊（Dee Windross）在4月20日不小心把手機遺留在墨爾本一個購物中心的女廁，該部Samsung S8手機載有他們與病危女兒的所有回憶。溫德羅斯懇求撿到的人不要刪除手機內容及將之歸還，「如果你需要錢，我們願意支付酬金」、「如果你想要那部電話，我們願意出來見面，將電話內的照片複製後把它留給你」。

11個月大的阿米亞（Amiyah Windross）不幸在4月24日離世，但就在前一日，當父母傷心地與她告別之際，溫德羅斯接獲短訊，對方聲稱手機在其手上，同時要求先將1000澳元（約5500港元）的「贖金」存入一個銀行帳戶。

溫德羅斯沉痛地宣布女兒的死訊，「我們永遠不會忘記你和那胖嘟嘟的面頰」。（Face...
溫德羅斯沉痛地宣布女兒的死訊，「我們永遠不會忘記你和那胖嘟嘟的面頰」。（Facebook）
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溫德羅斯沉痛地宣布女兒的死訊，「我們永遠不會忘記你和那胖嘟嘟的面頰」。（Face...
溫德羅斯沉痛地宣布女兒的死訊，「我們永遠不會忘記你和那胖嘟嘟的面頰」。（Facebook）
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痛斥企圖行騙者枉為人

溫德羅斯最終決定報警，探員找到發短訊的人並予以拘捕；被捕的24歲女子名叫Siti Nurhidayah，來自馬來西亞，到澳洲不過4個月，任職Uber Eats外賣速遞員，而她手上根本無有關手機。

事件對溫德羅斯和迪伊來說，無疑是雪上加霜，「我們原先已經傷心和失落到難以言喻，然後又被這個消息狠狠打擊。」溫德羅斯直斥被捕女子枉為人，坦言希望她遭重判，「她不僅完全浪費了我的時間，還打擾了我和垂死女兒的最後時光。」他說，本來也試着理解對方為何犯案，想像她可能是山窮水盡才會出此下策，「但現在我因她有這個念頭而想作嘔，而她居然還付諸行動。」

夫婦二人珍視的手機至今仍未尋回，儘管有許多人聲稱撿到手機，但全都是假的。迪伊說，試過各種遙距備份方法，想取得手機內的相片，但都失敗。

阿米亞的父母為了取回愛女的珍貴照片，願付酬金給拾獲手機的人。（Facebook）
阿米亞的父母為了取回愛女的珍貴照片，願付酬金給拾獲手機的人。（Facebook）
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阿米亞的爸爸說：「你在我們眼中是完美的，永遠也是我們的漂亮寶寶。」（Facebo...
阿米亞的爸爸說：「你在我們眼中是完美的，永遠也是我們的漂亮寶寶。」（Facebook）
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文章授權轉載自《香港01》

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