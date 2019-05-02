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美警犬追犯遇箭豬 慘中200多根刺 復工數日又被踢爆鼻崩牙

2019-05-02 11:23香港01 李福源

奧丁慘被箭豬攻擊，整張臉和身上佈滿尖刺。（Facebook圖片）
奧丁慘被箭豬攻擊，整張臉和身上佈滿尖刺。（Facebook圖片）
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美國奧勒岡州（Oregon）警犬「奧丁」（Odin）上月21日為了追捕疑犯，奮不顧身跳入灌木叢，結果慘被豪豬攻擊，整張臉和身上佈滿200多根刺；上周四（25日）奧丁再次「因工受傷」，牠在追捕40歲疑犯羅素（Joseph Russell）時慘被踢中鼻子，鮮血直流；奧丁受傷的照片上傳至Facebook後，網友紛紛表示很心疼，幸好經過治療及休養後，奧丁已逐漸恢復健康。

成功追捕超過80名疑犯

奧丁是一隻戰功彪炳的優秀警犬，迄今已成功協助追捕超過80名疑犯，上月21日牠為追犯而被箭豬所傷，導致臉上、前腿等多個部位佈滿尖刺，由於有幾根刺非常靠近左眼，獸醫起初擔心奧丁的視力會受損。

獸醫為牠進行治療。（Facebook圖片）
獸醫為牠進行治療。（Facebook圖片）
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獸醫為奧丁拔出了200多根刺。（Facebook圖片）
獸醫為奧丁拔出了200多根刺。（Facebook圖片）
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經過仔細觀察後，獸醫確定尖刺沒有傷及奧丁的眼睛，奧丁的「拍檔」亞當（Adam）形容這可謂不幸中之大幸，「非常感謝漢森米金斯動物醫院（Hanson Meekins Animal Hospital）員工的協助，雖然奧丁經歷痛楚、難過，但牠總算能家了。」

經過數日休養，奧丁很快回復勇態且重新投入工作，豈料上周四在追捕爆竊疑犯羅素時又再受傷。警方當日接報「一名78歲的爆竊案受害人稱見到一個身穿迷彩夾克、藍色運動衫、棕色靴及面具的可疑人士，從他家的後門逃去。」

在鎖定疑犯逃跑路線後，警方帶着奧丁出動，經過約30分鐘的搜索，終於找到羅素，奧丁撲上前阻止他再次逃走，但慘被踢中鼻子，登時鮮血直流。

滿面血的奧丁忍著痛，成功協助警員拘捕羅素。羅素將被控以多頂罪名，包括盜竊、拒捕、傷害警犬等，現被扣留在庫斯縣（Coos County）監獄。亞當其後把奧丁英勇事蹟在Facebook公開，並透露奧丁有牙齒崩了，身上亦殘留少量箭豬的刺，周三（5月1日）再去醫院接受治療。

奧丁的英勇事蹟被上載到Facebook。（Facebook圖片）
奧丁的英勇事蹟被上載到Facebook。（Facebook圖片）
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延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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