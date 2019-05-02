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無人機成功運送移植腎臟 可望發展成類Uber服務

2019-05-02 10:46中央社 華盛頓1日綜合外電報導

無人機。路透
無人機。路透
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美國馬里蘭大學醫學中心首度使用無人機運送一顆捐贈腎臟，並成功移植到患者身上，預示無人飛行載具有望提供器官移植作業一個更快速、安全、成本較低的類Uber服務。

這架經過特別設計的高科技無人機，配備能在5公里飛行途中監控腎臟狀況的設備。受贈者是巴爾的摩一名44歲婦女，她在接受移植前洗腎8年。

有線電視新聞網（CNN）報導，這名女子在記者會上說：「這整件事都很神奇。在幾年前，這是我們想像不到的事。」

這架無人機事先取得航空監管機構特別許可後，4月19日凌晨1時起飛，在120公尺高度飛行約10分鐘後降落目的地。

這場器官移植手術的外科醫師團隊成員史卡利亞（Thomas Scalea）盛讚運送計畫圓滿成功，還說以無人機運送器官有助於克服延誤狀況，降低器官因運送作業過長而受損的機率。

他今天告訴法新社：「下一輪的航行距離將超過48公里或160公里。」他說：「最重要的是，我們能夠將無人機技術應用在目前的移植與運送系統。」

目前器官運送方法包括花大錢包機或冒險搭常有變數的商業航班，不僅導致有時出現運輸延誤情況，費用也通常高達5000美元（約新台幣15.5萬元）。

根據美國器官分享聯合網絡（United Network forOrgan Sharing），2018年美國器官移植等待名單上有近11萬4000人。

約1.5%已故捐贈者的器官無法及時運至預定目的地，有近4%的器官會不預期地延誤兩個多小時才送達。

史卡利亞成立一家公司管理器官運送數據，他說，無人機器官運送系統好比Uber服務，最終將證明可有效降低移植器官的運送費用。

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