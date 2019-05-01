「復仇者聯盟」打破票房紀錄 是靠什麼神力？

2019-05-01 22:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



好萊塢電影圈人人都看好「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）會是熱門賣座片，但首周末票房成績公布時，仍挾著媲美雷神索爾之槌的威力，打破各種紀錄。

華爾街日報1日報導，自從上周在世界各地上映以來，這部漫威史詩級鉅片在短短六天內，累計票房收入已達13.4億美元，其中約3.94億美元來自美、加地區。之前21部漫威宇宙賣座鉅片鋪陳的劇情將在「復仇者聯盟：終局之戰」達到最高潮，有潛力把這部「終局之戰」拱上影史上總票房冠軍。截至周一為止，這部賣座片已擠進史上票房榜第十名。

究竟這部電影有何神力，能使世界各地的影迷迫不及待蜂擁至電影院？報導指出，漫威工作室（Marvel Studios）採取的是長期布局、最後收網的策略。這系列超級英雄電影在2008年以「鋼鐵人」（Iron Man）打頭陣，開啟了一連串相互交織、環環相扣的故事情節以及人物，共同建構起整個漫威電影宇宙，而且讓觀影體驗更像是連續看了幾季的電視影集。

運用這種策略，每回新的漫威超級英雄電影推出，影迷就湧入電影院，不僅想看故事情節最新的發展，也想看這部片如何融入整個漫威電影宇宙的敘事流，以及一再出場的角色（例如鋼鐵人、美國隊長、綠巨人浩克）在態度、能力、外型等方面有何演變。「終局之戰」將呈現最新面貌。

漫威把這套劇本玩得爐火純青，其他電影同業也已試圖如法炮製。華納媒體（WarnerMedia）的DC漫畫宇宙—包括神力女超人、蝙蝠俠和「正義聯盟」其他成員—以及「哈利波特」系列電影，也已分別發展出各自所屬的電影世界。

漫威工作室選角的陣容也已逐漸擴充，如今在漫威電影中登場的演員已超過3,000個角色，網羅了過去十年來好萊塢知名度最高的一些男女影星，連一些備受敬重的資深演員，例如麥可道格拉斯、蜜雪兒菲佛和安琪拉貝瑟，如今也加入漫威電影宇宙。

一些演員是漫威電影的常客，如飾演「美國隊長」的演員克里斯伊凡現身11部漫威電影，飾演「鋼鐵人」的小勞勃道尼演了10部，飾「黑寡婦」的史嘉蕾喬韓森參與8部片，飾「小辣椒」的葛妮絲派楚演了7部。