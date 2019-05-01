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「我以身為職業AV女優而驕傲」蒼井空語錄 冷靜反擊網民惡意批評

2019-05-01 22:07香港01 記者卓柏安／報導

曾經有人指蒼井空胸部下垂，不過被她以高質回答反擊！（蒼井空微博截圖）
曾經有人指蒼井空胸部下垂，不過被她以高質回答反擊！（蒼井空微博截圖）
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已經引退的著名日本AV女優蒼井空於今日（5月1日），令和元年的第一天開刀產下一對雙胞胎男嬰，大批網民都送上祝福。被喻為「蒼井老師」的蒼井空即使近年已經沒有再拍攝AV，仍然擁有極高人氣，更不時在網上與支持者互動，或是發表自己對不同事件的看法，以下是部分經典對話或發言回顧：

1. 「我會努力，我想成為一個好母親」

蒼井空懷孕之前，一度被醫生診斷為不育，其後順利懷孕，被形容為奇蹟。不過亦有網民曾經批評，蒼井空之前是一名AV女優，為她的子女感到不幸，而蒼井空在公布懷孕的聲明上就強調，自己很希望可以有孩子，未來孩子將會排在第一位，更提到不要說孩子可憐，「我會努力！我想成為一個好母親」，說話感動不少人。

2.「我以身為職業AV女優而感到驕傲！」

蒼井空雖然受到不少人歡迎，但AV女優在不少人心目中地位較低，她曾經表明很討厭別人輕佻地問她「是因為喜歡做愛才當AV女優吧」的問題，表明從事任何職業的人都需要被尊重，當中亦包括AV女優，「我所從事的是一個偉大的行業，我以身為職業AV女優而感到驕傲！」

3.「你不知道胸部的正確位置」

不時在網上分享自己生活的蒼井空，偶然會遇上出言不遜的網民，不過既然被稱為「蒼井老師」，當然不會惡言相向，更以出高質回答暗中反擊留言。一次蒼井空在微博貼出身穿性感小背心的照片，有網民留言笑指她胸部下垂，不過蒼井空就回覆指「你不知道胸的正確的地方吧」，暗指批評她的人可能連胸部的正確位置都不知道。

4.「誰是我的球迷嗎？」

蒼井空在微博相當活躍，而且全部帖文都是中文，有報道指全部都是蒼井老師親自撰寫。早年蒼井空中文還不算流利時，曾因為語言問題而鬧出笑話。2014年的時候，以「童顏巨乳」出道的蒼井空曾問網民「誰是我的球迷嗎？」，引起大量網民遐想，更有人語帶雙關說是老師的「球迷」。估計蒼井空使用球迷一字應是翻譯錯誤，正確意思應為「支持者」。

5.「日中人民友好」

2012年中國和日本之間因為釣魚台主權而發生爭議，兩國人民關係亦因而轉差。當時蒼井空曾就此事在微博發文，首先是以書法寫出「日中人民友好」6個字，另外就是留言表示「我希望我們一般人之間好關係。 我也是你們一樣的人間。傷心。」當時有媒體估計，一般人是指大眾，人間是指人，句子大意是指大家都是人，希望可以保持友好關係。

對此，有網民批評蒼井空是假傷心，藉事件爭取曝光，不過亦有人說蒼井空懷着友好的心情而來，不應以敵視態度對待。

延伸閱讀：

【悲報】看「魔鏡號」驚揭女友拍AV　日男崩潰：下次見面就分手！

蒼井空直播生孖胎前後狀況　澄清開刀分娩過程「不是屬於大家的」

文章授權轉載自香港01》

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