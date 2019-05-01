F1義大利大獎賽續約 見證頂級百年車道

2019-05-01 17:11 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



F1賽車最悠久的錦標賽義大利大獎賽。確定與古老賽道延長合作，蒙札頂級賽車場續辦5年義大利大獎賽。世界一級方程式1日宣布重磅消息，他們將與義大利大獎賽最悠久的蒙札賽道續約至2024年，讓車迷能繼續在這座使用97年的經典賽道觀賞賽事，也代表F1錦標賽將於2022年的義大利大獎賽中，見證本座賽道的啟用百年紀錄。

根據《英國廣播公司》報導，義大利大獎賽是F1賽事中最古老的創始賽事之一，而目前專用的賽道則是位於義大利北部的蒙札賽道，這座1922年就啟用的賽道是全球最悠久的賽道之一，經過歷代整修，至少能容納11.3萬名觀眾，成為世界最著名的賽車賽道。

而F1在日前終於敲定與蒙札賽道的合作續約。聲明指出，義大利大獎賽將與蒙札賽道再續簽5年，這筆簽約意義很重要，由於義大利極重歷史性，這座啟用97年的賽道在車迷心中早以與義大利大獎賽綁為一體，連帶著車迷難忘法拉利車隊在這座賽道的經典表現，再加上它的乘坐標準早已達世界頂級，讓F1沒理由放棄這個合作夥伴。

據《F1官網》報導，這次續約雖然是確認過的事實，但雙方除了年限（5年）與金額以外，都尚未達到共識，不過，F1管理階層拍胸脯表示，這基本上是板上釘釘的事，車迷未來能在這座賽道見證其服役百年的歲月。

此外，隨著歷史最悠久的義大利大獎賽與蒙札賽道備受關注，多數大獎賽也恰好面臨合約到期的情況，多個重新續約的謠言就陸續傳出，甚至包含英國大獎賽的銀石賽道，談及這座賽道也與蒙札同為世界唯二每年都舉辦大獎賽，而銀石賽道經理日前也出面駁斥，她們與英國大獎賽續約3年的傳言。

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