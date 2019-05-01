南極難擋高溫 最大冰架融化快10倍

2019-05-01 17:11 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



海洋溫度升高，加速南極冰架融化速度。英國與紐西蘭科學家指出，受到陽光照射海洋而使海水溫度上升，已造成南極最大的冰架融化速度是其他地方的10倍之多，對於未來水平面上升恐有不利影響。

據《BBC》報導，羅斯冰架（Ross Ice Shelf）大小約法國的面積，位置在南極的羅斯海南方，某些範圍厚度可達750公尺，如此大面積的冰架是透過不斷流入的冰川而形成。

在部分南極，受到深海水影響，近幾年已造成部分冰架變薄，但整體而言，羅斯冰架依舊相當穩定。不過，觀察羅斯冰架西北部多年的科學家發現，太陽已讓海水表面溫度提高，流入冰架下方的缺口已導致融化速度升高，特別在夏季更為明顯。

紐西蘭國家水源與大氣研究院科學家史都華指出，「一般認為，冰架的穩定性與暴露在溫暖深海水中有關連，但我們卻發現，受到太陽加熱後的表面海水對於冰架融化也扮演重要角色。」

據《CNN》報導，英國南極調查局指出，太陽讓海水表面溫度升高，對於全球水平面會造成巨大影響。漂浮在更溫暖海水的較小冰架，融化速度更是比大型冰架快100~200倍。

這次現象也顯示，冰架下方缺口的狀況與海洋表面及大氣的關係比先前預設更有關聯，代表冰鋒附近的融化速度，對於海洋最上層的變化會有立即反應。

英國史考特極地研究中心科學家克里斯多芬森指出，「這裡的差別在於羅斯冰架的大小，因為它比起我們之前看到已消失的冰架大上100倍以上。」南極調查局更警告，全球最大冰架崩解後，將會導致海水上升數公尺以上。

本次研究結果刊登在《自然：地球科學》期刊。

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