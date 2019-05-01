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大雨特報！全台由北往南有雷陣雨及強降雨

紀念達文西500週年 展直升機等草圖

2019-05-01 17:11台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

5月2日將是文藝復興時期重要人物，達文西的500週年逝世紀念日，這位傳奇人物雖然以畫作著名，但其實他卻是個不折不扣的博學者，在近20種領域都有所涉略，外媒更提出「藝術界偉人五大發明」，包含直升機、降落傘等的構想，讓世人在500年後，對達文西的天賦與才華能更多了解一些。

不只是傳奇畫家

根據《匹茲堡郵報》報導，達文西是以著名畫家，而與米開朗基羅及拉斐爾併稱為文藝復興三傑，這位繪製了「蒙娜麗莎的微笑」、「最後的晚餐」的傳奇人物於1519年5月2日過世，今年也將迎來他的500週年逝世紀念日。

即便被稱為偉大畫家，但其實達文西的才華遠不止藝術畫作，匹茲堡卡內基科學中心蒐集了達文西的各項發明圖紙與手抄本，表示從已知可考的證據得知，他在建築、發明、土木工程及物理學等近20種領域都有顯著成就，是文藝復興時期的博學者，對達文西真正的描述應該是「擁有不可遏制的好奇心」、「卻同時有著活躍創造力的人」。

據傳的五大傳奇發明

對此，《BBC》報導，達文西更以出色的發明家聞名，外媒列出幾項達文西的發明，或類似的想法貢獻。其中唯一有實體完工的是水肺潛水裝備，這款裝備能讓潛水員從水下對敵方船隻進行偷襲，這是達文西約莫在1500年於「水城」威尼斯的研究結晶。

而另外4項都僅能從圖紙或手抄本找到端倪，看出達文西或有類似的想法，包含直升機、降落傘、坦克及被認為是現代汽車之初的自動推車。其中，直升機雖然一直到20世紀才完成，但達文西在15世紀後期完成的草圖竟然與現代草圖很接近，他也確切描繪出了運作方式。

這些令人難以置信的草圖與設計都將被展出，預計在2日由匹茲堡的卡內基科學中心辦理達文西展，完整性將達文西充滿神祕色彩的一生，攤開給世人有更深的認識。

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