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英露宿者垃圾桶過夜 被垃圾車壓斷左腳後受感染死亡

2019-05-01 15:31香港01 記者向樂高／報導

有認識萊恩的人指，他離世幾個前已完成學院的健康及社區照顧文憑。 圖／擷自香港01...
有認識萊恩的人指，他離世幾個前已完成學院的健康及社區照顧文憑。 圖／擷自香港01資料照
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英國肯特郡一名露宿者去年藏身在街邊一個大型垃圾箱過夜，不料被清潔工人倒入垃圾車，令其腳部嚴重受傷，左腿被感染需要截肢，但他拒絕，最終留院一個月後傷重死亡。案件近日進行死因聆訊，法官認為他不是意外進入垃圾桶，裁定其死於不幸。

英國47歲露宿者萊恩（Russell Lane）去年1月在街邊一個大型垃圾桶睡覺，不料工人清理垃圾桶時，意外將他一併倒進垃圾車，令其腳部被壓傷。清潔工人貝利（Graham Bailey）指，他曾受過訓練，要確保垃圾桶內沒有人，「我敲了3、4次，但桶內沒動靜」，他也打開桶蓋往裡面查看，但只見有地毯和紙皮。當他發現萊恩被困垃圾車，已立即按緊急掣，司機亦停止運作，並報警將萊恩送院。

萊恩被送院時左腿動脈已破裂，醫生馬上為他做手術，但5日後醫生發現其傷口化膿，建議他截肢，但萊恩拒絕，醫生引述指「他說上帝告訴他，他不會失去一隻腳，堅持不讓我們截肢」。醫生不得不尊重他的決定，最終萊恩在一個月後因為傷口感染死亡。

案件近日進行死因聆訊，驗屍官指沒有證據表明萊恩在進入垃圾桶前遭到毆打，有理由相信他是自願進入垃圾桶。有認識萊恩的人指，他離世幾個前已完成學院的健康及社區照顧文憑，「他正在改變自己的生活，重新開始，只是想幫助別人」。

死因裁判官最後認為萊恩的死亡不是意外，「他意外從垃圾桶裡被倒了進垃圾車，但他沒有意外地進入垃圾桶」，認為不幸的事故更適合用來形容此案，他無處可歸，所以想在垃圾桶裡過夜，死亡是意料不到的一個結果。

延伸閱讀：

曾稱露宿者「懶惰」　英23歲百萬富翁試露宿3日　人生觀大扭轉

上廁所期間小鼠被偷　澳洲露宿者無奈求歸還：牠是我唯一家人

文章授權轉載自《香港01》

英國
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