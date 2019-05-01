不滿加國丟垃圾 杜特蒂「宣戰」送回

2019-05-01 14:10 世界日報 編譯中心╱綜合30日電



菲律賓總統杜特蒂。 歐新社 分享 facebook 菲律賓和加拿大之間有著長年的垃圾存放紛爭，菲律賓總統杜特蒂先前嚴厲斥責加拿大，還揚言要把他們運到菲律賓的垃圾送回加國，而菲律賓海關局今天指出，財政部長杜明奎已下令，5月15日前將裝有加拿大垃圾的貨櫃送回加國。

菲律賓星報報導，海關局發言人奧斯地亞4月30日表示，正安排將裝滿家庭垃圾、尿布、電子垃圾和不可回收廢棄物貨櫃送回加拿大的相關事宜。

杜特蒂上周表示，要是加拿大不把垃圾運回去，他會向加國宣戰，「他們最好將這些東西運走，不然我就把船開到加拿大，把他們的垃圾丟在那裡」；加拿大政府回應說，運送合約是由私人機構訂立，沒有得到政府支持，當局正努力解決這個問題。

2013到2014年間，總計103個貨櫃的垃圾分為數批次被運送到馬尼拉國際貨櫃港。

據報導，其中34個貨櫃的垃圾掩埋在丹轆省一處垃圾掩埋場，其餘暫時存放於蘇比克灣港和馬尼拉國際貨櫃港。

在此同時，菲國總統府馬拉坎南宮則試圖淡化杜特蒂發言，表示要宣戰的說法只是「一種比喻」。

馬尼拉和渥太華當局還曾因其他問題使兩國關係緊張。

杜特蒂去年命令軍方取消向加拿大購買16架直升機、價值2億3300萬美元的採購協議，因為渥太華當局曾擔憂，這批直升機可能會被菲律賓用來對付叛亂分子。

另外，亞洲和西方各國2017年在馬尼拉召開峰會，加拿大總理杜魯多對杜特蒂發動的反毒戰爭提出質疑，杜特蒂便在峰會結束時斥責杜魯多。