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「茲事體大」逾千國際專家勸馬克宏 別急修復聖母院

2019-05-01 14:10世界日報 編譯張佑生╱綜合30日電

巴黎聖母院大火迄今兩個星期，超過1000位來自各國的專家4月29日聯名致函給法國總統馬克宏，勸他放棄在五年內完成重建的計畫。

巴黎聖母院4月15日遭遇大火摧殘，來自英國、美國、德國、日本與其他國家的1170位專家的聯名信刊登在法國費加洛報（Le Figaro），他們對於馬克宏在大火後隔天宣布，要趕在2024年巴黎夏季奧運前完成重建，非常不以為然。專家表示他們知道馬克宏有政治上的壓力，但聖母院的修復茲事體大，不應該受制於時限壓力。

聯名信寫道：「巴黎聖母院不僅僅是一座大教堂，也不僅僅是歐洲主要的建築古蹟之一，它具有里程碑意義，是近200年來法國和國際社會對歷史遺蹟的保護和道德的中心。」

信中警告，如果跳過一些保護這座850年歷史建築的繁文縟節，快速推進重建計畫，可能會產生無法想像的後果。「總統先生，你想恢復聖母院，這也是我們的願望，但我們不能為了效率而放棄修復過程中必須要考慮的一些複雜想法。我們需要時間評估，法國擁有世界上最優秀的專家。」

不過據法新社報導，並非所有專家都認為馬克宏的五年期限是個壞主意。法國文化遺產建築師卡澤萊說：「這種公開信有可能使進展變慢，並使事情陷入困境。我原則上同意：評估所需的時間很長，不應該被忽視，但這並不意味著不能同時做出政治決定。潛在的擔憂是政府將改變巴黎聖母院的外觀，使其更加現代化。」

巴黎聖母院法國馬克宏
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