博物館撤「女子吃蕉」展品 波蘭千人吃蕉抗議

2019-05-01 14:13 世界日報 編譯中心╱綜合30日電



波蘭博物館撤藝術品，千人吃香蕉抗議網路PO照挺。 路透社 分享 facebook 約有1000人在4月29日齊聚波蘭華沙國家博物館外，抗議館方上周決定將館長視為「有傷風化」的藝術品下架，許多人吃香蕉表達訴求，多名政治人物和藝術家也在網路上傳吃香蕉照片聲援。

館方下架的作品之一是波蘭藝術家納塔莉亞LL（Natalia LL）1973年「消費者藝術」（Consumer Art）影片，片中可見一名女子吃香蕉，不時出現疑有性暗示的動作。

路透報導，館方也撤下藝術家科茲拉（Katarzyna Kozyra）的裝置藝術，這件作品展示一名女子牽著兩名扮成動物的男子散步。

根據波蘭「選舉日報」，館長米齊奧列克26日要求撤下這些展品，表示「某些與性別有關的題材不應直白地展示」。館方之後承諾恢復展出，但抗議人士仍然舉行活動示威。

一名25歲律師手持香蕉走向抗議群眾時說：「我們反對國家的審查制度，尤其是在藝術方面。」若干波蘭藝人、政治人物和藝術家在社群媒體上傳吃香蕉的照片，用#jesuisbanan和#bananagate等主題標籤，抗議他們所謂的博物館和文化部審查制度。

美聯社和美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，米齊奧列克29日宣布會讓這些藝術品恢復展出，但只會展到5月6日，屆時整個現代藝術畫廊會重新布置。米齊奧列克和文化部否認館方受到任何壓力。

波蘭右翼保守派法律正義黨（PiS）2015年上台執政後，文化部因多次干預劇院和博物館等文化機構領導人選的決定而招致批評。例如在2017年，文化部拒絕提供當初承諾的經費給波茲南市（Poznan）藝術節，以示對藝術節主辦人的不滿。 波蘭博物館撤藝術品，千人吃香蕉抗議網路PO照挺。 路透社 分享 facebook