印菜單兼幫行銷 設計電子菜單、打造訂餐網站

2019-05-01 08:35 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



菜單印刷業者轉型。 記者和釗宇／攝影 分享 facebook 新移民及大量留學生湧入，中餐業發生翻天覆地的變化，傳統餐館菜單印刷業者因應趨勢，轉型提供餐館業網路行銷諮詢，甚至開發手機訂餐平台；他們表示，在美國中餐相關行業，不改變就意味著被淘汰。

45年的老印刷公司 變身行銷諮詢

紐約法拉盛的第一印刷公司有45年歷史，李惠萍是第二代管理者。她介紹，菜單印刷業務遍及全美，外州占主體，達佛羅里達和阿拉斯加，至今服務超過3000家，目前約1000家。

她回憶，起初主要是台灣移民開的美式中餐館，使用傳統刻板印刷兩色菜單，「約15年前，福州人大量來美開餐館，加入日餐、東南亞餐等，菜單也豐富起來，加入照片和各種色彩。」

雖然菜單印刷仍占近47%營收，但需求愈來愈少，菜單網路化及餐廳網上行銷成為主流，她說：「七、八年前注意此趨勢，開始向客戶介紹設網站的好處，現在幾乎每個客戶都要求幫忙設計訂餐網站。」與主流外賣訂餐平台Seamless、Grabhub不同，「這類網站對訂單抽成，對餐館是成本壓力；我們設計訂餐網站，每月收取50到150元固定費用，減輕負擔。」

她指出，「單純的菜單打印公司已很難生存；除了設計訂餐平台網站，還會從裝修風格、商標設計，進行行銷策畫和分析，並幫忙在社交媒體推廣」，20名員工，網路團隊有六人，「雖然目前網路和諮詢營收只占約兩成，但增長速度很快。」

打造手機訂餐平台躍居營收主流

聽說過「長城印刷」公司的人可能不多，但是在紐約法拉盛，但該公司旗下的「法拉盛美食網」(Flushingfood.com)在年輕人間知名度極高；公司總經理、法拉盛美食網創始人陳明偉表示，網上訂餐平台已占公司營收75%。

長城印刷成立於1991年，目前客戶約2500個，遍布美東都會區，「鼎盛時期每年印超過800萬份菜單，現在大約500萬份。」

陳明偉六年前成立了法拉盛美食網；起初僅有19家餐館，現在已超過200家；他表示，「當時法拉盛90%餐館不送外賣，也不收信用卡，幾乎都沒有網站；美食網主要服務缺少資金的小商家，因此加入網上平台是擴大業務的最好辦法，我們看到了這一需求。」

陳明偉說，「印刷機每天只能印2萬4000張菜單，但是網路訂單無上限，而且規模和送餐範圍都可以擴大；美食網成立第二年，營收就超越傳統菜單印刷。」法拉盛美食網不久前推出了測試版訂餐app「Go Hive」，並計畫擴大送餐範圍。用戶能看到司機在哪裡，多久後到達。