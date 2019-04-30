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防俄隕石墜落災難重演 300專家在美開會救地球

2019-04-30 16:03中央社 美國大學園30日綜合外電報導

假設望遠鏡偵測到直徑介於100至300公尺、距地球5700萬公里小行星，正在太陽系以每秒14公里快速移動，且天文家預估有1%機率在2027年4月27日撞地球，我們該如何因應？

法新社報導，為了這未來可能發生的紊亂場面，300名天文學家、科學家、工程師與緊急應變專家本週聚集華盛頓郊區，參加自2013年起舉辦的國際會議，試圖集思廣益。

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）在大學園（College Park）馬里蘭大學校區舉行的「國際行星防禦會議」（International Planetary Defense Conference），並說：「我們必須確保人們了解這並非好萊塢電影情節。」

派代表出席的國家包含中國、法國、德國、以色列、義大利與美國。

地球有天可能被小行星攻擊，需自我防衛的想法，因不受重視、被視為無稽之談，專家稱為「玩笑因素」（giggle factor）。

然而，就在一顆墜落隕石於2013年2月15日在俄羅斯南部上空爆炸後，意外讓這樣的譏諷劃下休止符。

當天早晨，俄國南部烏拉（Urals）地區天外飛來20公尺大小的隕石，在車里雅賓斯克（Chelyabinsk）上空23公里處爆炸，力道之大，震碎數千棟建築的窗戶，千人因此受傷。

歐洲太空總署（ESA）行星防禦辦公室共同經理寇切尼（Detlef Koschny）告訴法新社，「車里雅賓斯克事件帶來的正面影響就是，讓社會大眾及決策者有所意識」。

太空隕石爆炸
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