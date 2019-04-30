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最新研究：加州一系列地震 與重度融雪有關

2019-04-30 17:59世界日報 編譯組／綜合報導

加州近期出現一系列地震，與潮溼冬季期間過度融雪相關聯。 圖／陳盈霖翻攝
加州近期出現一系列地震，與潮溼冬季期間過度融雪相關聯。 圖／陳盈霖翻攝
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洛杉磯時報報導，根據近期公布的最新研究表明，加州近期出現一系列地震，與潮溼冬季期間過度融雪相關聯。科學家相信，來自徑流的水流入至地下水，可導致地殼活動。該研究也替加州地震最活躍區，提供新的地質見解。

美國地質調查局（U.S. Geological Survey）研究員布朗（Emily Montgomery-Brown）近期公布上述調查結果，並發表於日前於西雅圖一次研討會上。

在2017年，在巨象山（Mammoth Mountain）鄰近加州長谷火山口（Long Valley Caldera）附近發生一系列地震，在幾周內，每天約有100的小型群震發生。

而同一時間，該地區因融雪發生洪水。2016年至2017年冬季帶來大雪，該區創造歷史性積雪量，今年同一地區再次出現創紀錄積雪量，致使科學家懷疑，2019年是否會發生同樣情況。

布朗說，最初她想了解這些地震活動，是否與火山活動相關聯。在參觀巨象山社區水局的同時，她與那邊工作人員討論洪水與近期地震活動。一開始只是通過時間連結，幾周後，兩起自然事件獲得聯繫。

布朗的同事薛利（David Shelly）發現震群向下移動，這與通常觀察到的相反。通常在這些地震群中，流體（fluid）從地底深處向上朝表面移動，但在長谷火山口附近發生的震動，流體卻從地面向下流動。該發現引發融雪可能與地震活動有直接相關聯的觀點。

布朗與同事檢查1984年至2017年數據，發現長谷出現群震的情況，有55%發生在「大雪年最潮濕的日子中」，該地區淺層地震活動比率，潮濕期間較乾燥期間高出37倍。

布朗說認為，這些融雪是群震出現的最新解釋。過去人們已經看到這些群震，但認為它與岩漿系統無關。

此外，岩石的構造也可能是融雪效應的另一因素。布朗說，長谷地區獨特之處，在於岩石層形狀變異太大，以致於像架子上的書一樣傾斜。布朗說，向上的岩石層替融雪提供導管，補給地下水，改變地表以下岩石的壓力，從而出現2017年的群震現象。地下水運動過去曾與群震的出現相關聯。」

長谷火山口在2011年出現膨脹，這是近年來火山發生的最大變化之一。布朗說，火山本身會在一段時間內升高，暫停一段時間後恢復充氣膨脹，雖然融雪可能是火山帶出現地震活動一個因素，但研究人員不會停止監測未來可能於該區發生的火山活動。

研究人員還將繼續監測融雪與地震活動相關性。融雪通常在5月下旬至6月初開始，屆時或可能出現大量群震，但不能保證。「這就像是在遊樂園充分耗盡能量之後，第二天恐不會那麼活躍。」

位於莫諾縣（Mono County）的長谷火山大約在76萬年前爆發過，噴出的岩漿和覆蓋加州部分地區的熱灰燼，吹到現在的內布拉斯加州。自1980年以來，科學家一直監測該火山，在一系列群震後，研究人員也發現火山岩漿有上升活動趨勢。

該火山是聯邦政府認定加州三個高威脅火山之一，但加州爆發的可能性，與聖安德里斯斷層（San Andreas fault）破裂發生大地震的風險差不多。

地震地下水
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