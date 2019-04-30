七歲小女孩哀求想去郊遊 結果慘遭繼母凌虐致死

2019-04-30 15:23 聯合新聞網 時報出版



二○一四年秋天，在蔚山發生七歲小女孩哀求想去郊遊，結果慘遭繼母凌虐致死的事件。示意圖。本報資料照片 分享 facebook

就加害者的實際行動來看，就會發現體罰和虐待的距離並不遠。二○一四年秋天，在蔚山發生七歲小女孩哀求想去郊遊，結果慘遭繼母凌虐致死的事件。雖然之後也發生許多類似事件，但這個案例的嚴重性在於，即便在幼兒園老師檢舉、兒童保護機構介入之後，依然無法挽回小女孩的性命。政府應該要著手調查，防止虐待的保護體系究竟是哪裡出現了漏洞，才會無法阻止孩子的死亡，並加以防範才是，但不管是現在或當時，除了警方搜查，政府都不曾調查或分析兒童保護體系是否做了適當的處理。

民間團體和專家認為無法對政府不周全的因應措施坐視不管，於是有志一同的決心親自調查，組成「蔚山兒童受虐致死事件真相調查暨制度改善委員會」。由當時民主黨南仁順委員擔任委員長，國會與民間共同調查事件，並出版了記錄其結果的《李書賢報告書》，而我則擔任委員會祕書長，負責在當地調查與撰寫報告。在調查事件的過程中，有一項議題令我深刻感受到，如果無法解決這個問題，不管兒童保護體系再完善，虐待也不會就此消失。這項議題即是體罰。

（本文出自《異常的正常家庭》，金熹暻著，簡郁璇譯，時報出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 幼兒園老師發現虐待的狀況後，進而向兒童保護機構檢舉。老師告訴社工，小女孩的繼母與親父恰如典型的虐待加害者，表現出極為高壓且防禦的行為模式。某天，小女孩的生父致電給社工，如此爭辯：「孩子是由奶奶拉拔長大的，所以很沒規矩，性格自由奔放。因為行為上有嚴重問題，才不得不出手打她。你養過孩子嗎？看看其他家的孩子也知道，有哪家的孩子不是這樣長大的？」生父還勃然大怒：「家庭（離婚後孩子由奶奶撫養，直到生父再婚後，又將孩子帶回自家管教）好不容易才上了軌道，但因為兒童保護機構介入，整個都被打亂了。」

為了教孩子守規矩才打孩子的主張，難道是為了掩飾之後演變成打斷肋骨的「蓄意」虐待，才說出的謊嗎？我不這麼認為。根據多位社工的說法，沒有任何虐待孩子的父母或監護人，起初是帶著想致孩子於死地或傷害孩子的「意圖」。書賢的狀況也是從一、兩次的體罰，慢慢變本加厲，最後才演變為肋骨斷裂，骨頭插入肺中，最後出血過多導致死亡的地步。

為了管教孩子才打孩子的主張，成為最折磨社工的辯解。「我的孩子我會自己教，少來多管閒事。」每當社工接到檢舉，前往現場進行調查，就會碰到不計其數拒絕諮商與調查的情況。即便接到有人檢舉虐待，也有很多警察認為：「父母總有這點權利吧？」而不以為意，沒有確實進行調查。

可是，藉由過去眾多分析與研究可知，世界上大部分的虐童事件均是一般人偶發性的體罰失控造成的結果，而非極度不正常的人蓄意行使的暴力。

平時認為體罰在所難免的父母，若在養育孩子時承受極大壓力，這份壓力就會化為催化劑，使體罰演變成虐待。另一方面，認為不能體罰的父母，即便承受莫大的養育壓力，也不會有虐待的失控情形。亦有研究結果指出，相較於其他父母，手持工具、經常毆打孩子屁股的父母虐待的可能性高出九倍之多。

迄今仍有許多人認為體罰和虐待有著天壤之別，可能有人還會認為，可怕的虐待和以管教為目的的體罰有何關聯？就現實面來講，答案是「有關的」。若是國家禁止體罰，虐待也會相形減少。在經濟合作暨發展組織（OECD）會員國中，法律明文規定禁止體罰者，平均每十萬名孩子中受虐死亡者少於○．五名，明顯比其他國家低許多。另一方面，法律未明文規定禁止體罰的韓國，平均十萬名就有一．一六名的孩子受虐而死，是二十九個國家中的第三位。

（本文出自《異常的正常家庭》，金熹暻著，簡郁璇譯，時報出版，未經同意禁止轉載。）