親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日明仁天皇退位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／下二軍休養！王柏融左大腿緊繃 最快10天後歸隊

七歲小女孩哀求想去郊遊 結果慘遭繼母凌虐致死

2019-04-30 15:23聯合新聞網 時報出版

二○一四年秋天，在蔚山發生七歲小女孩哀求想去郊遊，結果慘遭繼母凌虐致死的事件。示...
二○一四年秋天，在蔚山發生七歲小女孩哀求想去郊遊，結果慘遭繼母凌虐致死的事件。示意圖。本報資料照片
分享

就加害者的實際行動來看，就會發現體罰和虐待的距離並不遠。二○一四年秋天，在蔚山發生七歲小女孩哀求想去郊遊，結果慘遭繼母凌虐致死的事件。雖然之後也發生許多類似事件，但這個案例的嚴重性在於，即便在幼兒園老師檢舉、兒童保護機構介入之後，依然無法挽回小女孩的性命。政府應該要著手調查，防止虐待的保護體系究竟是哪裡出現了漏洞，才會無法阻止孩子的死亡，並加以防範才是，但不管是現在或當時，除了警方搜查，政府都不曾調查或分析兒童保護體系是否做了適當的處理。

民間團體和專家認為無法對政府不周全的因應措施坐視不管，於是有志一同的決心親自調查，組成「蔚山兒童受虐致死事件真相調查暨制度改善委員會」。由當時民主黨南仁順委員擔任委員長，國會與民間共同調查事件，並出版了記錄其結果的《李書賢報告書》，而我則擔任委員會祕書長，負責在當地調查與撰寫報告。在調查事件的過程中，有一項議題令我深刻感受到，如果無法解決這個問題，不管兒童保護體系再完善，虐待也不會就此消失。這項議題即是體罰。

（本文出自《異常的正常家庭》，金熹暻著，簡郁璇譯，時報出版，未經同意禁止轉載。）
（本文出自《異常的正常家庭》，金熹暻著，簡郁璇譯，時報出版，未經同意禁止轉載。）
分享
幼兒園老師發現虐待的狀況後，進而向兒童保護機構檢舉。老師告訴社工，小女孩的繼母與親父恰如典型的虐待加害者，表現出極為高壓且防禦的行為模式。某天，小女孩的生父致電給社工，如此爭辯：「孩子是由奶奶拉拔長大的，所以很沒規矩，性格自由奔放。因為行為上有嚴重問題，才不得不出手打她。你養過孩子嗎？看看其他家的孩子也知道，有哪家的孩子不是這樣長大的？」生父還勃然大怒：「家庭（離婚後孩子由奶奶撫養，直到生父再婚後，又將孩子帶回自家管教）好不容易才上了軌道，但因為兒童保護機構介入，整個都被打亂了。」

為了教孩子守規矩才打孩子的主張，難道是為了掩飾之後演變成打斷肋骨的「蓄意」虐待，才說出的謊嗎？我不這麼認為。根據多位社工的說法，沒有任何虐待孩子的父母或監護人，起初是帶著想致孩子於死地或傷害孩子的「意圖」。書賢的狀況也是從一、兩次的體罰，慢慢變本加厲，最後才演變為肋骨斷裂，骨頭插入肺中，最後出血過多導致死亡的地步。

為了管教孩子才打孩子的主張，成為最折磨社工的辯解。「我的孩子我會自己教，少來多管閒事。」每當社工接到檢舉，前往現場進行調查，就會碰到不計其數拒絕諮商與調查的情況。即便接到有人檢舉虐待，也有很多警察認為：「父母總有這點權利吧？」而不以為意，沒有確實進行調查。

可是，藉由過去眾多分析與研究可知，世界上大部分的虐童事件均是一般人偶發性的體罰失控造成的結果，而非極度不正常的人蓄意行使的暴力。

平時認為體罰在所難免的父母，若在養育孩子時承受極大壓力，這份壓力就會化為催化劑，使體罰演變成虐待。另一方面，認為不能體罰的父母，即便承受莫大的養育壓力，也不會有虐待的失控情形。亦有研究結果指出，相較於其他父母，手持工具、經常毆打孩子屁股的父母虐待的可能性高出九倍之多。

迄今仍有許多人認為體罰和虐待有著天壤之別，可能有人還會認為，可怕的虐待和以管教為目的的體罰有何關聯？就現實面來講，答案是「有關的」。若是國家禁止體罰，虐待也會相形減少。在經濟合作暨發展組織（OECD）會員國中，法律明文規定禁止體罰者，平均每十萬名孩子中受虐死亡者少於○．五名，明顯比其他國家低許多。另一方面，法律未明文規定禁止體罰的韓國，平均十萬名就有一．一六名的孩子受虐而死，是二十九個國家中的第三位。

（本文出自《異常的正常家庭》，金熹暻著，簡郁璇譯，時報出版，未經同意禁止轉載。）

Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

YouTuber自稱「整容偶像」 拍攝手術後的痛苦休復期爆紅

2019-04-30 15:38

泰王加冕砸3000萬 封40條街彩排

2019-04-30 13:25

波蘭博物館撤藝術品 千人吃香蕉抗議網路PO照挺

2019-04-30 13:12

影／俄「間諜」白鯨現身挪威港？俄軍方：想太多

2019-04-30 12:18

高人氣影集《漢娜的遺言》播出後 美青少年自殺率躍增

2019-04-30 10:47

加拿大洪患撤離逾萬人 搜救人員著手搶救寵物

2019-04-30 10:36

影／受過俄羅斯軍事訓練的白黥 在挪威露臉

2019-04-30 09:23

瑞典也有魔神仔？北歐「山怪文化」的邊境奇譚

2019-04-30 08:40

東京淺草寺雷門前 一男持刀闖派出所對警察行搶

2019-04-29 22:13

爬向未知 新加坡活龜鱉博物館恐面臨生存危機

2019-04-29 21:32

外國人裝聾啞蹲點日本觀光景點 強塞國旗逼購買做愛心

2019-04-29 20:41

習慣遊走虛擬世界 年輕人愛戴口罩是一種心理防禦

2019-04-29 15:14

父母雙亡！小姐弟受困家中 四歲女童脫水仍守住弟弟

2019-04-29 14:46

咖啡廳規定男性多收錢18% 遭抨擊後休業

2019-04-29 14:46

盆栽藏iPhone錄對話 揭發日舞影展創辦人猥褻罪行

2019-04-29 14:44

父母期望高、休閒娛樂少 華裔年輕女性壓力大

2019-04-29 13:35

照顧自閉兒 父母須花30倍精力

2019-04-29 13:18

影／聖保羅時裝周悲劇 巴西男模猝死伸展台上

2019-04-29 12:30

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

日本爽放10天連假 人民卻哀嚎：荒謬、沮喪

2019-04-29 18:46

德仁即位大典 雅子竟不能出席 紐時：傷國際形象

2019-04-30 09:55

雅加達掰掰！印尼決定換首都 遷都至少花10年

2019-04-29 17:43

荒淫無度！住持摟信徒進禪房 「雙修傳教」畫面全紀錄

2019-04-29 17:22

美國癌末男子戰勝病魔 「武器」竟是狗隻驅蟲藥

2019-04-29 16:45

絕版的最貴！麥當勞塑膠吸管被網拍 一支價格飆到20萬元

2019-04-29 15:59

飛行員墜機亡 「同居女友」爭產爽花卻GG了

2019-04-29 17:57

日皇即位關鍵三神器 形樣至今成謎

2019-04-30 06:55

日皇明仁退位！他在位時爆出這項危機 未來恐動搖國本

2019-04-30 11:00

日皇明仁今退位 上午向皇室祖先傳達將行退位儀式

2019-04-30 08:10

退位日皇軼事／英文老師叫他吉米 他說「我是皇太子」

2019-04-30 12:35

日皇長孫悠仁教室座位被放置菜刀 警方逮捕一嫌犯

2019-04-29 21:49

印尼拍板遷都 花10年搬離爪哇島

2019-04-30 01:07

外國人裝聾啞蹲點日本觀光景點 強塞國旗逼購買做愛心

2019-04-29 20:41

日皇明仁今退位 202年來頭一遭

2019-04-30 01:07

宮內廳前人員首次披露：明仁天皇2010年已要求退位

2019-04-29 21:51

新皇登基10連休 近半日本勞工不開心

2019-04-30 01:07

影／明仁展開退位儀式 赴宮中三殿報告歷代祖先

2019-04-30 10:33

皇室繼承剩3人 日本再熱議 「容許女天皇」

2019-04-30 12:56

德國拒買F-35 洛馬：倒退作法，恐危及北約合作

2019-04-29 18:51

晶片價格低迷 三星Q1營利重挫60%

2019-04-30 09:22

日皇退即位動員數千警力維安 更潛水檢查護城河

2019-04-29 18:54

「令和大叔」爆紅 菅義偉成後安倍首相熱門人選

2019-04-29 18:15

日皇第二順位繼承人遭菜刀威脅 曝日本皇室繼承危機

2019-04-30 12:28

路透街訪 日本民眾寄望德仁能像父親一樣好

2019-04-30 11:46

日本高齡化 帶來另類商機

2019-04-30 00:46

影／日皇明仁今退位 上午完成在位的最後一場宮中祭祀

2019-04-30 12:23

日本高齡化衍生空屋等問題 銀行搶進老年理財商機

2019-04-29 19:50

馮寄台投書日媒：日皇退位讓我些許感傷

2019-04-30 09:32

影／美丹佛28車連環撞 直播拍到肇事卡車失控瞬間

2019-04-29 17:18

美消費者支出增幅 九年最大

2019-04-30 00:45

日本特使赴北京 已面邀習近平以國賓身分訪日

2019-04-30 08:47

影／受過俄羅斯軍事訓練的白黥 在挪威露臉

2019-04-30 09:23

財報強勁及貿易協議樂觀 標普、那斯達克指數創新高

2019-04-30 07:03

Google廣告收入成長走緩 盤後股價崩跌7%

2019-04-30 06:37

影／伊斯蘭國首腦5年來首現身 承認最後據點淪陷

2019-04-30 12:22

高人氣影集《漢娜的遺言》播出後 美青少年自殺率躍增

2019-04-30 10:47

福島水產仲裁延燒 日本擬在G20峰會推WTO改革案

2019-04-29 17:59

天皇也怕被隱形？古代天皇「這樣」刷存在感！

2019-04-29 17:32

簽男大生醫療帳單 前外交官：美應付錢給北韓

2019-04-30 09:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top