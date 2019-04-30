YouTuber自稱「整容偶像」 拍攝手術後的痛苦休復期爆紅

2019-04-30 15:38 香港01 記者周悠／報導



YouTuber小轟因為公開自己整容過程而爆紅，她想以自己作反面教材，勸觀眾不要走上整容這條不歸路。圖擷自／YouTube、Twitter 分享 facebook 近期日本一位YouTuber小轟，因為公開自己整容後的康復過程而爆紅，她原先拍片目的是想以自己作反面教材，勸觀眾不要走上整容這條不歸路。

因被欺凌而整容

小轟今年26歲，為全職YouTuber，並自稱為整容偶像，從18歲踏上整容支路，割雙眼皮、削骨、抽脂等手術全都做過，手術費用總額竟超過1000萬日元（約277萬台幣）。近日小轟於日本TBS電視台節目《ビビット》訪問中，表示自己小時候因長相醜陋而飽受欺凌，所以決心整容，想改變自己的命運。

公開康復歷程爆紅

小轟兩年前正式成為YouTuber，專門分享自己整容後的康復過程。上個月發佈一條關於顎骨切割手術康復過程的影片後意外爆紅，該影片至今已約有200萬觀看次數。

拍片目的

於節目訪問中，小轟表示成為YouTuber的目的是想勸服觀眾不要整容，指出現今網路充斥太多整容相關影片，但絕大部分只是對比整容前後的分別，容易令人誤以為整容是可以輕易變漂亮的魔法。因此她想透過拍片讓觀眾知道，手術後的康復過程十分痛苦，以自身作反面教材，藉以呈現整容真實、痛苦的一面。

YouTuber小轟整容後照片。圖擷自／Twitter@todoroki_sk 分享 facebook

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