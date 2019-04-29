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外國人裝聾啞蹲點日本觀光景點 強塞國旗逼購買做愛心

2019-04-29 20:41聯合新聞網 綜合報導

近期有外國人裝成聾啞人士，在觀光鬧區強塞日本國旗給路人，強迫他們購買。圖片來源／...
近期有外國人裝成聾啞人士，在觀光鬧區強塞日本國旗給路人，強迫他們購買。圖片來源／推特
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要到日本旅遊的朋友要注意了！近期日本街頭陸續出現詐騙事件，在秋葉原、六本木、歌舞伎町、淺草等觀光鬧區，接連傳出有偽裝成聾啞人士的外國人，硬是將日本的國旗強塞給路人，若民眾接下國旗後，外國人便會遞出紙條，要求民眾給予500日圓（約新台幣138元）的費用，就算拒絕也會遭到死纏爛打，使民眾不得不被迫購買。

根據《SORANEWS24》報導，近日有許多民眾在日本的熱門旅遊景點，遇到外國人手持大量的小型日本國旗，並隨機硬塞到路人的手中。當民眾收下國旗後，外國人便會拿出紙條，表明自己是聾啞人士，希望民眾能以500日圓的價格買下國旗，給予他們支持，藉此博取路人的同情心，讓人誤以為是正當的募款活動。

不少日本網友在推特上爆料，買下國旗不久後，就聽到外國人開口向同伴交談，甚至有些還會當場跟路人議價，根本不是真正的聾啞人士。受騙的民眾也表示，由於外國人會裝作聽不見、不會說話，所以很難拒絕他們，就算拒絕了也會被死纏爛打，有民眾甚至差點被抓住強迫購買。

日本網友也表示，雖然500日圓其實不多，但受騙的感覺真的不好受，呼籲民眾一定要特別小心，千萬不要落入詐騙集團的陷阱中。而類似的詐騙手法，也曾在台灣發生過，去年在高雄、台中、新北等鬧區，也陸續有外國人裝作聾啞人士，要求民眾買下國旗的行為，建議有遇到類似情況的民眾，可以向附近的警局求助，將愛心留給真正需要的人。

路人接下國旗後，外國人便會遞出紙條，希望路人花錢買國旗做愛心。圖片來源／推特
路人接下國旗後，外國人便會遞出紙條，希望路人花錢買國旗做愛心。圖片來源／推特
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詐騙詐騙集團
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