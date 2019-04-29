咖啡廳規定男性多收錢18% 遭抨擊後休業

2019-04-29 14:46 香港01 記者謝茜嘉／報導



素食咖啡店以女客人優先入座，並收取「男人稅」18%，以宣揚男女平等，卻惹來爭議。圖片來源／Handsome Her臉書 分享 facebook

「女士優先」既被視為紳士風度，亦是照顧生理上的較弱勢，而澳洲素食咖啡店「英俊的她」（Handsome Her）貫徹這項理念，列明要男食客讓女客人優先入座，並收取18%「男人稅」，即男客帳單上要另加18%費用。這樣的安排引起爭議，大批網民湧入咖啡店的facebook留言，抨擊該餐廳有性別歧視，「追求男女平等但女士優先」。備受抨擊後，咖啡店宣布於今日（28日）結業，但店主表示不是因資金短缺，而是「不想再經營一家咖啡店」。

「英俊的她」位於澳洲墨爾本，在2017年開業，店內只提供素食，且有「三大規則」，首先男女要互相尊重、每月有一周會向男性客人收取額外18%費用，並優先向女性提供座位。店方指這項規定並不是強制性，而透過「男人稅」可反映出社會存在「男女工資不平等」。

惟咖啡店近日在facebook專頁宣布於本月28日關門，指店舖的規定竟成為被攻擊的原因，「我們只是悉尼路上的一家小商店，正試圖開闢空間讓女性優先與考量女性議題，突然間就成了墨爾本和網絡的出氣包。」

店方更表示，外界對於這個特別規定的反應，「向我們展示了男子氣概有多麼脆弱，而且令我們更堅持必須對抗和摧毀父權制」。雖然未知店方是否因規定相關問題而關門，但店方堅稱沒有因規定而賺不到錢，強調純粹是「不想再經營一家咖啡店」。

報道指出，店方收取的「男人稅」款項，是用作捐給倡導女權的團體。而咖啡店結業的消息傳出後，不少粉絲到其fb留言表示婉惜，認為店方推進女性權益，祝福店方有更好的發展。

香港連登網友亦關注到這則國際消息，有網友認為餐廳內的規定處處都是矛盾，「追求男女平等但女士優先」，有人建議如把規定改變一下，或許更容易令人接受，「其實女士定時有18%的折扣，這樣就好囉」。

不少人認為店內這樣的規定，反而是一種歧視。圖片來源／Handsome Her臉書 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》