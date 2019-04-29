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父母雙亡！小姐弟受困家中 四歲女童脫水仍守住弟弟

2019-04-29 14:46香港01 記者李福源／報導

丈夫疑似先殺妻後自盡，遺留兩名小孩獨留家中，所幸鄰居奥利維婭發現兩人。圖片來源／...
丈夫疑似先殺妻後自盡，遺留兩名小孩獨留家中，所幸鄰居奥利維婭發現兩人。圖片來源／影片截圖
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美國加州查茨沃斯（Chatsworth）本月11日發生血案，46歲的男子帕爾薩（David Parsa）開槍射死38歲的妻子小池美穗子（Mihoko Koike Parsa），然後再吞槍自殺，遺下年僅4歲的女兒及2個月大的兒子無人照料；直至3日後，該對小姐弟終於被鄰居魯濱遜夫婦（Olivia and James Robinson）發現，當時二人沒有受傷，但有脫水及飢餓現象。警方形容女童成功保住自己及弟弟的性命，猶如一名小天使！

滿身尿味表情迷茫但非常安靜

由於帕爾薩患有抑鬱症等心理健康問題，家人一直都很擔心他的狀況。洛杉磯警方稱，上周日上午約7時接獲帕爾薩家人求助，警員到場敲門無人應門，視察現場後沒有發現任何可疑情況；大約再過一小時，帕爾薩的一位友人找來鎖匠開門，而幾名鄰居亦一同入內。

魯濱遜夫婦表示，在樓下看到女童時便心知不妙，奥利維婭（Olivia）說：「老公把槍撿起來叫我過去並把女童交給我，她情況很差，全身上下都發出難聞的尿味，表情迷茫，眼神空洞但非常安靜。」

警方讚女童猶如一名小天使

魯濱遜夫婦問女童父母在哪裡，她答道父母在睡覺；然後另一名鄰居梅迪納（Tony Medina）帶女童回家中休息，給她食物，等待警察抵達。

警方不久到達現場，發現夫婦二人陳屍在樓上的睡房中，並相信帕爾薩先開槍射死躺在床上的小池美穗子，然後吞槍自殺，一對子女沒有目睹槍擊發生。警察隊長瑞安（Maureen Ryan）稱：「4歲的家姐猶如一名小天使，她成功保住自己及弟弟的性命，該名男嬰也是個奇跡小寶寶，女童則毫無疑問是一位英雄。」

當局上周二（23日）在新聞發布會上表示，兩姐弟現正在家庭保護服務部（Department of Children and Family Services）的監護下，目前健康狀況理想。

警方相信是帕爾薩先開槍射死躺在床上的小池美穗子，然後再吞槍自殺。圖片來源／影片截...
警方相信是帕爾薩先開槍射死躺在床上的小池美穗子，然後再吞槍自殺。圖片來源／影片截圖
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文章授權轉載自《香港01》

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