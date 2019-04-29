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父母期望高、休閒娛樂少 華裔年輕女性壓力大

2019-04-29 13:35世界日報 記者顏嘉瑩／紐約報導

華裔心理學家花薇淳(Wei-chun Vivi Hua)28日表示，父母的期望以...
華裔心理學家花薇淳(Wei-chun Vivi Hua)28日表示，父母的期望以及缺乏情感宣洩管道與休閒生活，讓不少年輕女性出現心理壓力過大。示意圖／ingimage
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許多年輕亞裔女性在職場上表現出色，受到肯定，但華裔心理學家花薇淳(Wei-chun Vivi Hua)28日表示，父母的期望以及缺乏情感宣洩管道與休閒生活，讓不少年輕女性出現心理壓力過大、對負面情緒感到疑惑的情形，建議盡量與身旁的家人或朋友分享、紓解壓力。

由美華協會大紐約區四個分會等多個單位主辦的亞太裔女性會議(Asian Pacific American Women`s Conference)28日在曼哈頓下城佩斯大學(Pace University)舉辦，針對亞太裔女性心理健康議題討論，邀請艾德菲大學(Adelphi University)心理學教授陳李慧珍(Jean Lau Chin)、臨床心理學家Leilani Salvo Crane、花薇淳、佩斯大學心理學系主任Sonia Suchday等座談。

花薇淳表示，她接觸過許多二、三十歲的華裔年輕女性，雖然工作表現好，但由於華裔傳統家長期望高、不關心子女私生活，或認為休閒是沒意義的事，造成在排解心理壓力、甚至人際關係上出現困難。

她建議，與家長溝通時可以從表達自己的想法、了解父母的背景、主導對話、以及保持良好健康的溝通關係等做起，過程中也應抱持「要讓父母完全了解自己會有困難」的想法，盡力與父母分享心理狀態，以紓緩壓力。

心理健康問題近年來在亞裔社區頻頻被討論，但Suchday認為除了民眾在尋求心理諮詢服務時有困難，不少機構也讓「心理諮詢」這件事變得複雜。

她說，隨著混血人口愈來愈多，一個人同時擁有多重種族文化背景的案例也增加，但目前卻缺乏能協助多種族文化背景人口的心理諮詢服務；「有不少學生會到學校設立的心理諮詢處尋求協助，而學校多會協助轉介到其他機構，但卻不了解這些機構的背景為何、是否真能提供給學生幫助」。

Suchday表示，未來除增加大眾對於心理健康的關注，機構也要提供更多支持及外展，讓那些需要幫助的人知道如何能尋求協助，另外也需更多機構、志工和政府的參與。

華裔亞裔紐約
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