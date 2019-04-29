照顧自閉兒 父母須花30倍精力

2019-04-29 13:18 世界日報 記者 世界日報 記者 朱蕾 ／紐約報導



「撫養一名有特殊需要的兒童所花的精力是正常兒童的30倍。」4月是「關愛自閉月」(Autism Awareness Month)，華人策劃協會(CPC)、傳心家長協會等超過十個社區團體及服務組織，28日在法拉盛的華策會皇后區社區中心舉辦「皇后區家庭日」(Queens Family Day)；兩個兒子都是自閉症患者的華人家長表示，希望華人社區能有更完善的資源和體系，「能讓我們對孩子的未來沒有後顧之憂」。

根據聯邦疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention)的統計，全國每59名兒童裡就有一名被診斷為自閉障礙，2006至2008年每六名兒童中，就有一名帶有不同程度及不同類型的發展障礙；由此推算，紐約市從出生到21歲的華人裡，可能有近3190名自閉障礙者，3萬1500名發展障礙者。

雷葉玉嬋的兩個兒子如今已分別21歲和18歲，她表示：「兩個孩子都是在一歲多時，我們發現他們和其他小孩不一樣，例如沒有眼神對視、叫他們時沒反應，感覺他們就在自己的世界裡。得知孩子患有自閉症簡直是晴天霹靂，聽到醫生說『他們不會和正常孩子一樣』時，我整個人崩潰了，無法接受。」

雷葉玉嬋說，養育這樣的孩子所需的精力是正常孩子的30倍，「小時候他們不懂聽指令，最大的麻煩是很多行為和情緒上的問題，例如晚上不睡覺、到陌生的地方會怕、聽到有些聲音後會叫喊；正常的孩子和父母去餐廳吃飯會很開心，但我的兩個孩子到餐廳，聽到『叮叮噹噹』的聲音，會刺激他們的大腦，他們便叫喊」。

雷葉玉嬋是傳心家長協會創辦人兼負責人，該協會由一群有特殊需要家庭成員的家長組成，她表示：「20年前相關資訊很少、幾乎得不到社會的服務和幫助，走過很艱辛的路；如今幾百名華人家長之間會分享經驗、互相支持，掌握更多信息，很多問題和情況也只有這些家長能理解。」

雷葉玉嬋的兩個兒子一直和父母生活在一起，「我最擔心的是未來我和丈夫老了，誰來照顧他們」；她「希望孩子能獨立、被社區接受，也希望華人社區在這方面有越來越完善的體系」。