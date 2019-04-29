水泥叢林下的極簡生活！東京近期崛起的微型質感公寓

2019-04-29 11:54 聯合新聞網 文章提供／遠見



圖擷自 the japantimes 分享 facebook 25歲的伊藤昭太（Sotaro Ito）住在一個僅約2.8坪的公寓裡，在日本（Japan）東京復古時尚的高圓寺區內，有一個屬於他自己小天地的閣樓，座落如水泥叢林般緊湊的大都市生活中，他的家成了一種新興時尚，不僅充滿質感，那兼顧極簡生活的調性，令許多年輕人愛不釋手。

他的公寓也是自己的工作室，電腦桌和相關配備就佔了房間1／3，書架在牆壁上延伸、曬衣架在兩端牆壁間延展，廚房更配有小水槽和電磁爐。雖然這樣的空間無法讓他盡情地奔跑，但挑高3.6公尺的格局彌補了許多問題──床鋪在閣樓之上，有三扇明亮的對外窗，小型的膠囊浴室充滿時尚感。

「在確定要承租這房間之前，我至少已經看過了超過10間公寓。」他說。

微型生活崛起 小空間滿足期待

《JapanTimes》報導，在微型生活方面，東京擁有許多先進的技術，從膠囊旅館到小型公寓，這種小房子有效地解決大都市中地狹人稠的問題，在租金高昂且物價攀升的時代，這些地方成了生活中最能負擔的適切。

伊藤昭太是一名資訊工程師，他所找到的這間出租公寓滿足了大部分他願望清單中的各種選項，在月租6萬至7萬日元（約台幣1萬6000至2萬）之中，他看到大部分的公寓都是晦暗且骯髒的，甚至離地鐵站也很遠。

「直到我找到這間公寓之前，我才發現原來有可以滿足我的空間。」他說，「現在每個月的房租為6萬6500日元，不包水電、網路免費，到目前為止住得非常舒服，空間不大讓我不會想要多花錢買些額外的開銷，住得也很舒適，雖然朋友來訪時，可能會變得十分狹窄。」

日本東京。圖／ingimage 分享 facebook

99％入住率！讓有限的空間迸發更多想像

原來，這間房子的幕後推手，是Spilytus公司設計和管理的眾多建案之一，其中「Ququri」系列的小公寓，一直引領著東京微型公寓的成長趨勢。該公司旗下的公寓一直擁有高達99％的入住率，自2012年成立以來便不斷快速成長，年營收超過30億日元。

Spilytus旗下的建案，大多由20間左右的單人套房組成，迄今為止，該公司已經在東京23個區內設計了70棟這樣的大樓。

為了避免其它公司抄襲其設計，他們還特別申請專利，因此他們能在最多約4坪的空間內，打造更多充滿想像的空間。承租的盛況，反映了日本人對於微型住宅的迷戀。

Spilytus公關代表分享，日本建築法規規定，這種大小結構的房子，天花板最大高度不可以超過支撐結構主梁柱的30倍，因此為了維持3.6公尺的挑高，房屋結構做了許多巧思，讓明明有限的空間中，也能營造更大的視覺感受。

「在設計上，我們也在內部規劃上有些許點綴，像是將傳統公寓地板的棕色轉變為白色、牆壁也由亮白搭配，營造更開闊的氛圍，加上大窗戶和高高的天花板，使住起來的人不會有受到壓迫的窒息感。」

在日本，首選的美學常被稱為「真空」（amor vacuii）──這是一種對空虛的熱愛，這樣的設計理念近年來從室內設計、建築和林園布置、插花、茶道等理念中應有盡有，也成了「禪」境最獨到的哲學。

專家發現，生活在一個有太多物品的家庭中，其實再也不會有什麼東西是突出的，畢竟在生活中有充滿混亂的選擇時，人們很難集中精神重視事物；但是，當少了一堆能夠干擾的外務，思緒會更加清晰，專家說，「你可能擁有比一般人多了很多的東西，但這不意味著你重視或喜歡你擁有的所有物品。」

日本街景。圖／ingimage 分享 facebook

都市人口大增 微型房屋住客也是社會中流砥柱

隨著都市化的發展、鄉村人口大量湧入城市，特別是東京，微型公寓更適合隻身來到大都會打拚的上班族，生活舒適又不會太大負擔。調查發現，儘管日本人口出生率不斷下降，但2018年光是東京戶口就增加了7萬9844人，比2017年還要多了9％。

一位設計師就分享，都市的密度問題其實並不是日本獨有的，這類概念1980年代就在美國大城市紮根，而且是工人階層最主要的社會中堅力量。

Spilytus公司其中有一個部門，就是每天在找尋適合的房地產，他們目標是選到地理位置優越、靠近車站，生活機能方便的地區，這些地方對上班族方便，但租金往往相對高昂。

於是，Spilytus提供雖然面積較小，但租金比同區便宜2萬至3萬的選擇，配上超有質感的設計，營利近年來不斷翻倍。

畢竟，在人生有限的時間中，你我常常會莫名地停留在後悔的事物，進而難以向前邁進，對未來的生活無法更具體的規劃和期待。

然而，真正的生活感受，應該是要專注在自我有興趣、有價值的信念上，而這種目標不需要他人來定義，全在於自我的決定。與其花費太多時間在不重要的人事物身上，倒不如把握光陰，和真正重要的人、想要的家庭營造幸福，過著快樂又簡約的生活。

（作者／魯皓平 本文出自2019.04.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）