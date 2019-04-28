男性也有生殖焦慮 美國掀25歲「凍精」風潮

2019-04-28 18:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合27日電



男性也開始冷凍精子，以備日後使用。 圖／西雅圖精子銀行 分享 facebook

女性凍卵的觀念存在多時，如今美國年輕男性也悄悄出現一股冷凍精子的風潮，從25歲到40多歲都有，而且案例遍及全美國。

「華盛頓郵報」報導，以往大家認為男性進入70歲仍能生出健康寶寶，如今研究發現這樣的孩子出現天生異常、精神分裂或自閉症的風險更高。

美國年輕男性開始出現一種生殖焦慮感，不是害怕不孕，而是擔心若年齡較大才當爸爸，本身精子的品質可能不若年輕時，因此有人趁年輕時先冷凍自己的精子。

這個現象打開了一個全新市場，從Trak、Yo與SpermCheck等銷售在家精子品質測試包的新創公司，到Legacy與Dadi等精子冷凍公司都有。

Legacy去年10月才成立，位於波士頓的哈佛創新實驗室，是全新一代的精子冷凍公司，主打男性在家裡就能自行處理，裝在容器裡寄給公司即可，兼具隱私及方便；另一家同業Dadi則在今年1月底開始營業，背後有紐約與矽谷的200萬元創投資本支持。

這些新興業者的訴求是，冷凍精子並非只針對有不孕症、癌症困擾或即將上戰場的男性，也是每個男性都應該考慮的。

才滿30歲的Legacy執行長開特利(Khaled Kteily)，就是自家公司的第一位客戶。

Dadi執行長史密斯(Tom Smith)則認為，「男性與女性一樣有生理時鐘，這(冷凍精子)讓他們可以選擇在適當時間成家」。

以住在鳳凰城的專案工程師桑契茲(Gilbert Sanchez)為例，雖然他很健康，沒什麼生育方面的生理風險，他仍在快滿25歲時決定冷凍精子，找上了Legacy，因為他與女友擔心在兩人準備好成家前，可能受到各種因素影響，例如疾病、戰爭或自然老化等。

他說：「說起來是有點怪，但這麼做在醫學上是負責任的。」

有些生育專家認為，年輕男子不到30歲就冷凍精子，或許有點過頭了。

紐約生育醫療機構Reproductive Medicine Associates男性不孕症專家巴恰瑪(Natan Bar-Charma)認為，由於男性精子隨著年齡漸長而品質下降的速度，沒有像女性卵子那麼快，男性有更多時間決定人生重要大事，因此大多數男人不需要冷凍精子。

他說：「如果是20多歲或30多歲的正常健康男子，我們不建議去做(冷凍精子)。如果是40多歲的男性，又自認要到60歲後才會有小孩，這就可以討論，這種急迫性是不如凍卵的。」