誰最會吹牛？ 有錢男人愛唬爛、北美男人會胡扯

2019-04-28 17:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合27日電



哪種人最會吹牛皮，明明就不懂還裝懂，死要面子拚命說大話？

最新研究發現，男性比女性更會空口說白話，富有男性比一般男性更會吹牛，說些自己都不知道是對還是錯的話；若以地區別來說，北美地區的男性吹牛程度高於其他地區，而加拿大人又比美國人更會胡扯。

「華盛頓郵報」報導，英國倫敦大學學院(University College London)與澳洲天主教大學的三位社會科學專家想要研究，吹牛的本領在不同社會有多普遍，以及吹牛本領最高的是哪些人。

這項研究要受試者對16個不同的數學觀念，從一分到五分為自己的了解程度打分數，可以選的答案從「從未聽過」到「很清楚，了解概念」都有。

這16個觀念其實藏了陷阱，因為其中有三個觀念根本沒這回事，分別是「proper numbers」、「subjunctive scaling」與「declarative fractions」。

只要有任何受試者回答說，自己很了解這三個假觀念，就會被列為「吹牛者」(bullshitter)。

根據研究報告，吹牛者較可能「在學術知識與解決問題的能力上展現過度信心」。

三位專家彙整來自九個多為英語系的國家資料後發現，北美人比世界其他地區的人更容易吹牛，而加拿大人又比美國人更糟糕。

至於在歐洲國家，吹牛本領在男性及有錢人身上比較明顯。

這項研究是根據「國際學生研究評比」(Program for International Student Assessment，PISA)的原始數據，PISA參加者是全球數萬名15歲的青少年，測驗內容包括學生的人口背景，以及對學習中科目的喜好程度等。

研究作者之一的倫敦大學學院社科系講師Nikki Shure在報告中指出，研究結果顯示男性吹牛傾向較高，「或許有助他們獲得較高薪資，並解釋為何男女薪資部分有別，在進行求職面談與評估考績上也具有重要意義」。