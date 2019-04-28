親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

建中校長開砲：籲考試分發入學提升到50%

花蓮崇德驚傳15歲國中生遭海浪捲走 持續搜救中

誰最會吹牛？ 有錢男人愛唬爛、北美男人會胡扯

2019-04-28 17:45世界日報 編譯劉煥彥／綜合27日電

哪種人最會吹牛皮，明明就不懂還裝懂，死要面子拚命說大話？

最新研究發現，男性比女性更會空口說白話，富有男性比一般男性更會吹牛，說些自己都不知道是對還是錯的話；若以地區別來說，北美地區的男性吹牛程度高於其他地區，而加拿大人又比美國人更會胡扯。

「華盛頓郵報」報導，英國倫敦大學學院(University College London)與澳洲天主教大學的三位社會科學專家想要研究，吹牛的本領在不同社會有多普遍，以及吹牛本領最高的是哪些人。

這項研究要受試者對16個不同的數學觀念，從一分到五分為自己的了解程度打分數，可以選的答案從「從未聽過」到「很清楚，了解概念」都有。

這16個觀念其實藏了陷阱，因為其中有三個觀念根本沒這回事，分別是「proper numbers」、「subjunctive scaling」與「declarative fractions」。

只要有任何受試者回答說，自己很了解這三個假觀念，就會被列為「吹牛者」(bullshitter)。

根據研究報告，吹牛者較可能「在學術知識與解決問題的能力上展現過度信心」。

三位專家彙整來自九個多為英語系的國家資料後發現，北美人比世界其他地區的人更容易吹牛，而加拿大人又比美國人更糟糕。

至於在歐洲國家，吹牛本領在男性及有錢人身上比較明顯。

這項研究是根據「國際學生研究評比」(Program for International Student Assessment，PISA)的原始數據，PISA參加者是全球數萬名15歲的青少年，測驗內容包括學生的人口背景，以及對學習中科目的喜好程度等。

研究作者之一的倫敦大學學院社科系講師Nikki Shure在報告中指出，研究結果顯示男性吹牛傾向較高，「或許有助他們獲得較高薪資，並解釋為何男女薪資部分有別，在進行求職面談與評估考績上也具有重要意義」。

薪資加拿大倫敦
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

男性也有生殖焦慮 美國掀25歲「凍精」風潮

2019-04-28 18:05

影／崩潰！上百山羊入侵後院 屋主軟硬兼施趕不走

2019-04-28 16:35

影／險遭偷車賊綁架 8歲弟弟機警開門拉姐跳車

2019-04-28 16:35

日本天皇換代儀式 禁女性到場

2019-04-28 14:55

野貓氾濫遭殃 澳撲殺200萬隻

2019-04-28 14:37

西班牙內陸人口老化空城多 卻可能左右選舉結果

2019-04-28 11:11

阿嬤也ok！南韓少子化衝擊在地小學 改招高齡學生

2019-04-28 10:45

爆炸案外的斯里蘭卡是眼角膜捐贈大國 近9萬片惠及全球

2019-04-28 10:08

漂白「血黃金」？從非洲到杜拜的百億黃金掠奪

2019-04-28 09:30

駕駛92萬現金掉滿地 民眾搶光僅找回1/4

2019-04-28 09:29

美國19歲辣模超翹美尻被喊假 親找醫師「驗貨」還清白

2019-04-28 09:23

羅馬「破敗」垃圾滿地還收高觀光稅 遊客氣噗噗

2019-04-28 08:59

4千隻蛆蟲寄生吞噬 他的頭破洞腦外露當「殭屍」

2019-04-27 18:23

影／超會生！她39歲育有38名子女 生活苦中帶樂

2019-04-27 17:01

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

斯里蘭卡男教堂門口擋下炸彈客 救了600人

2019-04-27 21:29

4千隻蛆蟲寄生吞噬 他的頭破洞腦外露當「殭屍」

2019-04-27 18:23

美國19歲辣模超翹美尻被喊假 親找醫師「驗貨」還清白

2019-04-28 09:23

誰跟俄國這麼麻吉？普亭：全球元首裡 只有「他」記得我生日

2019-04-28 10:00

可怕！西雅圖起重機墜落 砸毀5車導致4死多傷

2019-04-28 09:05

羅馬「破敗」垃圾滿地還收高觀光稅 遊客氣噗噗

2019-04-28 08:59

日本10天連假展開！機場、提款機人全擠爆

2019-04-27 21:36

福特振衰起蔽 擠下特斯拉！奪回美車市二哥寶座

2019-04-27 21:06

美股多頭上攻…看蘋果財報

2019-04-28 00:50

日本改朝花費天價 國家支出166億日圓

2019-04-28 06:53

美大學招生舞弊案 中國家庭賄賂近2億元金額居冠

2019-04-27 19:37

日本天皇換代儀式 禁女性到場

2019-04-28 14:55

十年前投資微軟股票1,000美元 現在可以回收這麼多

2019-04-27 23:04

法前駐美大使：美媒對川普歇斯底里但美國的危機非川普

2019-04-28 13:17

油價持續漲 華人苦不堪言

2019-04-28 12:22

影／崩潰！上百山羊入侵後院 屋主軟硬兼施趕不走

2019-04-28 16:35

紐約花人民血汗錢建新地標 經濟效益待檢驗

2019-04-28 09:49

恐攻疑凶拒捕自爆 斯里蘭卡15死

2019-04-28 00:49

駕駛92萬現金掉滿地 民眾搶光僅找回1/4

2019-04-28 09:29

西班牙內陸人口老化空城多 卻可能左右選舉結果

2019-04-28 11:11

爆炸案外的斯里蘭卡是眼角膜捐贈大國 近9萬片惠及全球

2019-04-28 10:08

加州猶太會堂傳槍擊案 市長：1死3傷

2019-04-28 05:57

油價周線大跌 川普攬功遭打臉

2019-04-27 23:09

影／美國海軍隱形戰艦詹森號下水 前第一千金擲瓶

2019-04-28 10:29

阿嬤也ok！南韓少子化衝擊在地小學 改招高齡學生

2019-04-28 10:45

星期人物／李顯龍接班人 助星國度過金融海嘯

2019-04-28 00:49

台灣觀光推廣路演 首爾弘大區登場

2019-04-27 19:30

教宗登高一呼 慷慨捐1558萬元助困在美墨邊界移民

2019-04-28 08:57

拜耳收購孟山都案 逾半股東拒絕背書

2019-04-28 02:05

美國退出聯合國武器條約 歐盟砲轟

2019-04-28 10:07

學者明仁重實證研究 生涯論文多達33篇

2019-04-28 16:39

19歲的白人仇恨濫射 加州猶太會堂1死3傷

2019-04-28 14:48

WSJ：蘋果拼開發自家晶片 曾與英特爾談收購

2019-04-27 20:22

蘋果洽購英特爾晶片事業 與高通和解後喊停

2019-04-27 23:09

美加州麻疹疫情蔓延 洛杉磯兩大學逾千師生隔離

2019-04-27 20:41

黃金周改元商機 日本企業個個摩拳擦掌

2019-04-27 23:10

川普問新日皇即位重要性 安倍：超級盃的百倍

2019-04-27 23:26

川普安倍會談 盼中國停止軍事化東海爭議領土

2019-04-28 09:41

西國今大選 5黨大亂鬥…料組聯合政府

2019-04-28 00:49

4月底罕見大雪 芝城重回冬季

2019-04-28 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top