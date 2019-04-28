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野貓氾濫遭殃 澳撲殺200萬隻

2019-04-28 14:37台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

澳洲政府正式向貓宣戰！由於野貓氾濫是造成澳洲境內約20種哺乳動物絕跡的重要原因之一，當局表示將於2020年前撲殺200萬隻野貓。但此舉遭動保團體批評十分殘忍，專家也呼籲不應將所有責任歸咎野貓，政府應從更多層面著手。

本土物種深受其害

根據《CNN》報導，澳洲政府初步估計，目前澳洲約有200到600萬隻野貓，數量龐大嚴重影響其他野生物種。一名澳洲環境能源部官員表示，全澳洲的野貓每天會導致約100萬隻鳥類和170萬隻爬行動物死亡。

「我們不是因為討厭貓而決定殺貓，但是我們必須做出選擇。」澳洲國家瀕危物種專員安德魯斯表示，自從第一隻貓被歐洲移民引進，野貓已造成約20種哺乳動物滅絕。成為澳洲原生物種最大的單一威脅。

澳洲的生態環境與世隔絕，因此有許多動物，包括80%的哺乳動物和45%的鳥類都是屬於澳洲的特有種，目前受到貓威脅的澳洲物種，例如，叢尾兔鼠以及金袋狸等，都已被列為脆弱物種。

生態學家莫絲比接受《紐約時報》專訪時也表示，她可以理解動保團體的批評，但澳洲現在的當務之急就是需要控制野貓數量，讓澳洲的本土物種可以有更多喘息與生長的空間。

政府應從多層面下手

不過《CNN》報導中也提到，澳洲迪肯大學生物學者多赫提認為，撲殺野貓並非是真正能挽救哺乳類特有種的方法，野貓缺乏天敵也是成因之一。他雖然同意野貓對澳洲本土生物造成巨大威脅，但不能忽略人類居住地擴張、森林濫墾等問題也不容忽視。他說：「需要採取更全面性的方法，處理生物多樣性受到威脅的問題。」

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澳洲動保團體紐約時報
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