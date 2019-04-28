日本天皇換代儀式 禁女性到場

2019-04-28 14:55 世界日報 編譯中心╱綜合27日電



日本天皇(左一)5月1日退位，由皇太子德仁(右一)接任，圖為皇室出席儀式接受新年朝賀。 路透 分享 facebook 日本天皇「換代儀式」訂於4月30日在東京舉行，明仁天皇將正式退位，將菊花王座傳給皇太子德仁親王；儀式結束後，明仁的天皇身分將持續至當日午夜；次日的新皇即位儀式將很簡短，登基大典將只持續十分鐘，而且不許女性到場。

明仁天皇的退位儀式將於30日下午在最富麗堂皇的「鬆之間」宮殿舉行，將請出象徵天皇正統權利的「天叢雲劍」及「八尺瓊勾玉」，這兩件神器將被置於錦盒裡送入殿內。至少有300人將出席典禮，其中包括十餘名皇室成員、國家領導人、議員、高級法官及各地方政府官員。

在天皇作為天皇發表最後講話前，安倍晉三首相將代表日本人民發言；這將是明仁在退位前最後一次會見人民代表，嚴格而言，明仁在子夜鐘聲響起前，仍是在位天皇。

5月1日凌晨一到，皇太子德仁親王將正式即位，開展名為「令和」或「美好和諧」的新天皇時代。登基儀式將於當日上午10時半在「鬆之間」舉行；新天皇將繼承天叢雲劍、八尺瓊勾玉及皇家印章。隨後，新天皇將委任特使前往伊勢神宮，向供奉在此的八咫鏡祈禱，此舉象徵著天皇已「繼承」神鏡。

德仁不會在短短十分鐘的登基典禮上發表講話，女性被禁止參加該儀式。11時11分，德仁將在另一場儀式中首次作為天皇公開講話，安倍則將再次代表日本人民發言。新天皇將於5月4日在皇宮陽台，向支持者們致以問候。

10月22日，德仁將公開舉行加冕儀式，儀式將採用高規格，並伴隨著儀仗隊穿越整個東京市區。