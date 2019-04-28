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爆炸案外的斯里蘭卡是眼角膜捐贈大國 近9萬片惠及全球

2019-04-28 10:08香港01 記者成依華／報導

這次連環爆炸案深深傷害了斯里蘭卡人。 圖／Getty Images
這次連環爆炸案深深傷害了斯里蘭卡人。 圖／Getty Images
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斯里蘭卡周日（21日）發生的連環爆炸案，逾250人無辜死亡，包括多國遊客，事件震驚全球。

爆炸案讓斯里蘭卡成為國際媒體焦點，這個人均GDP不高的國家過去給外人的印象都是風景靚、貧窮或賣茶葉等，如今可能還會加上「混亂」一詞。

但斯里蘭卡不開發的背後，有一點卻是全球國家也追不上：當地是全世界最大的眼角膜輸出國，民眾對器官捐贈態度開放，這些眼角膜不單讓當地病人有需要時受惠，更有餘可以「輸出」至全球超過50國。

當地人願意在死後捐出眼角膜，讓不少人受惠，更有人指是得到重生。 圖／Sri La...
當地人願意在死後捐出眼角膜，讓不少人受惠，更有人指是得到重生。 圖／Sri Lanka Eye Donation Society
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不單惠己更惠及全球逾50國

斯里蘭卡眼科捐贈協會（暫譯，Sri Lanka Eye Donation Society）所指，當地約2成人已承諾願意在死後捐出眼角膜，比例相當高。

按協會數據，自1961年開始至今，當地人已捐獻約8.8萬片眼角膜，當中約3.4萬個案，受惠者是本地人，但更有約5.4萬個案，受惠者來自全球57個不同國家或地區。另有超過3萬片眼角膜是捐助予研究及其他用途。

這些受惠的地方，不少是同在亞洲區內的國家，既包括中國，也有巴基斯坦、馬來西亞等。

眼角膜移植無須顧及血型等問題，排斥機會較低，手術率也較高，但是要一般人同意在死後捐出眼睛，並非容易之事，例如在英國，眼角膜就是很多人最不願意捐出的人體組織，遠高於腎臟等。分析指，更多人把眼睛當作「很個人」的一部分，深怕失去「靈魂之窗」，故此斯里蘭卡人的慷慨，來得更加重要。

當地眼科捐贈組織的成員到處協助有需要的人。 圖／Sri Lanka Eye Do...
當地眼科捐贈組織的成員到處協助有需要的人。 圖／Sri Lanka Eye Donation Society
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捐贈率高：宗教+組織

斯里蘭卡人特別願意捐出眼角膜，主要可分為兩個原因。其一是當地7成人屬佛教徒，他們篤信輪迴與來生，不少人相信死後捐出眼角膜，不是損失，而是有回報，到了來生反而可以擁有更好的視力，令他們更會放開懷抱。

據BBC報道，當地就連僧侶也會幫忙推廣，教導信徒這是造福他人的善行，並認為有助他們有更加美好的來世。

另一個原因與當地機構有關。

當地一名醫生席爾瓦（Hudson Silva）早在1961年創立斯里蘭卡眼科捐贈協會，推廣眼角膜捐贈，並且自1964年開始，席爾瓦會把捐贈者的眼角膜用保溫容器保存，然後人手運去其他地方給予有需要的人，他的善行感動不少人。雖然他已不在人世，但協會至今仍營運得有聲有色，在當地有超過450個分區辦事地點，又有大批義工幫助，也是當地人願意捐眼角膜的原因。

2000年，斯里蘭卡板球隊球員從當地眼科組織接過一對眼角膜，準備帶到南非，救助兩...
2000年，斯里蘭卡板球隊球員從當地眼科組織接過一對眼角膜，準備帶到南非，救助兩位當地的板球隊支持者。 法新社
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最大受惠者：穆斯林

斯里蘭卡多任總理和總統都是眼角膜的捐贈者，1996年逝世的總統J.R. Jayewardene，他死後眼角膜捐到日本，給予有需要的病人。

近日發生的斯里蘭卡連環爆炸案，無疑深深傷害了這個國家，疑似發動這些襲擊的組織，就是激進穆斯林團體與極端組織ISIS。諷刺的是，在接受眼角膜捐贈的受惠國中，卻有很多斯里蘭卡附近的穆斯林國家。這是由於在穆斯林的信仰中，身體遭「破壞」是禁忌，器官捐贈率不高，故此巴基斯坦、埃及等穆斯林國家，其實正正是主要受惠者。

延伸閱讀：

【斯里蘭卡連環爆炸】搜捕行動展開　政府卻是藥石亂投？

【斯里蘭卡連環爆炸】搜捕期間3次爆炸　警匪駁火15人死

文章授權轉載自《香港01》

斯里蘭卡巴基斯坦埃及穆斯林
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