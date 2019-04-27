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影／超會生！她39歲育有38名子女 生活苦中帶樂

2019-04-27 17:01聯合報 記者周辰陽╱即時報導

單親家庭婦女要撫養小孩已經很不容易，但是你能想像嗎，烏干達有一名單親媽媽，39歲就得獨立扶養自己的38個子女。她的名字叫娜芭坦吉（Mariam Nabatanzi），12歲嫁人，隔年生下一對雙胞胎，接著陸續生下5對雙胞胎、4對三胞胎與5對四胞胎。約3年前她被丈夫拋棄，現在跟眾子女相依為命過著艱苦生活。

這一家人定居在距離烏干達首都坎帕拉約50公里，一處被咖啡田包圍的小村莊內，住處是4棟狹窄簡陋的水泥磚房，靠著鐵皮屋頂擋日避雨。其中12個小孩睡在有薄薄床墊的雙人上下舖鐵床，其他小孩運氣好可以擠到另外一間房裡的床墊上，運氣不好就只能睡在泥地上。

娜芭坦吉的童年是一場悲劇，母親在她出生後3天就離家出走。繼母則在食物混進玻璃碎片，讓她的5名手足死於非命。娜芭坦吉因外出探親而逃過一劫，但當時才7歲的她還不知道死亡的意義，來龍去脈都是聽親戚說的。

生下第一對雙胞胎後，娜芭坦吉就去看醫師，被告知她的卵巢異常地大，控制生育的藥物則可能引發健康問題。這導致娜芭坦吉不停地生下小孩，最後一次懷孕是在2年半前，她生下第6對雙胞胎。其中一名嬰兒出生時死亡，也是她不幸失去的第6個孩子。

經常長期不在家的丈夫隨後拋妻棄子，名字自此變成家庭的詛咒，被娜芭坦吉當成髒話在用。

生下這麼多小孩，讓娜芭坦吉幾乎什麼工作都得做，美髮、活動裝飾、收集與銷售廢金屬、自釀杜松子酒與販賣草藥。所得現金都用到小孩的飲食、醫療、治裝、學費與一切日常生活所需。

年長的小孩會幫忙照顧弟妹，每一個人也都幫忙作家事。牆上的小木板有張班表，詳細記錄洗衣服與煮飯的值日生。周六則是全家一起動手。

儘管生活過得頗為艱辛，娜芭坦吉還是將全家福與一些小孩的畢業照驕傲地掛在牆上。

娜芭坦吉之前曾希望生下6個小孩，以重建破碎的家庭，現在就只希望她的小孩們過得快樂。「我很早就開始承擔成人的責任，」她說：「我覺得，我出生之後，就不曾有過快樂。」

世界銀行數據顯示，全世界的生育率都在下降，每一名婦女平均生下約2.4個小孩。非洲的家庭規模最大，烏干達更以每名婦女生下5.6個小孩的生育率名列前茅，但娜芭坦吉的家庭規模在當地仍屬極端罕見。僅僅一天就需要吃下25公斤的玉米粉，肉跟魚則是罕見的奢侈品。

烏干達婦女娜芭坦吉（後左二，紅髮）3月8日與部份子女攝於烏干達穆科諾區的卡薩沃村...
烏干達婦女娜芭坦吉（後左二，紅髮）3月8日與部份子女攝於烏干達穆科諾區的卡薩沃村（Kasawo village, Mukono district）。娜芭坦吉共生下6對雙胞胎、4對三胞胎與5對四胞胎，目前共有38名子女。路透
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