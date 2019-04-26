解碼腦波合成語音 造福聾啞患者說出心聲

2019-04-26 22:29 中央社 舊金山26日綜合外電報導



美國加州大學舊金山分校（UCSF）研究團隊發明一種透過植入電極至患者腦部，解碼腦波並轉換成語音的技術，並在英國科學期刊「自然」（Nature）發表這項最新研究。

這項技術將造福因為疾病或神經損傷而失去溝通能力的患者，讓他們「說出心聲」。研究團隊稱這項科技的出現「令人振奮」。

解讀腦波的技術分成2階段：首先，在大腦植入電極取得神經訊號，並控制嘴唇、舌頭、喉頭和下顎的肌肉運動；再者透過強大的計算能力，模擬口腔和喉嚨的移動，形成各種不同的聲音。最終經由「模擬聲道」轉換為合成語音。

這項實驗著重在受試者的口形和發出的聲音，讓科學家們創造了世界首例，例如：重度聾啞的女孩得以在術後重拾她的聲音、帕金森氏症課程透過呼喊教學來幫助患者。

研究團隊成員之一的華裔教授張復倫（Edward Chang）表示：「這項研究首度證明根據個人腦部活動，得以產生完整的口語句子。」

張復倫也說：「這是個令人興奮的證據，證明這個原則可行，即我們可以透過觸手可及的技術，發展讓失去語言能力患者可以臨床使用的裝置」

英國廣播公司（BBC）報導，這項研究讓5名男女進行試驗，要他們唸出數百個句子，再由聆聽者列出他們所聽到的字詞，研究發現，這些合成語音的精準度高達70%。

許多疾病皆可能導致語言能力喪失，包括運動神經損傷、腦部損傷、咽喉癌、中風，以及帕金森斯症和多發性硬化症等神經組織退化的疾病。研究團隊稱，這項技術可以在其中一些疾病患者身上發揮作用。

然而，由於這項技術必須倚賴腦部控制嘴唇、舌頭、喉頭和下顎正常運作的部分，有些中風類型的患者無法從中受益。

張復倫表示：「這並非適用於所有無法溝通的患者。」

這項新穎技術也引發正反兩極聲浪。部分科學家認為可以讀腦的腦機介面技術存在道德爭議。

倫敦大學學院（UCL）教授史考特（Sophie Scott）說：「這項有趣的研究出自一個優秀實驗室。但也必須了解到，這項技術仍在初步階段，尚未接近臨床運用。」