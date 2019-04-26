瀨戶內藝術季起跑 小豆島現林舜龍、王文志竹編創作

2019-04-26 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



三年一度、深受國人喜愛的瀨戶內國際藝術祭今日開幕。我國藝術家林舜龍、王文志今年再度參與，不約而同都選擇了竹編創作。

王文志從年初開始前往瀨戶內海小豆島駐地創作，與中山村民共同創作「小豆島之戀」，這是繼「小豆島之家」、「小豆島之光」、「橄欖之夢」之後，與當地居民一同創作的第四件作品。王文志表示，在同一個地點持續創作作品，對藝術家來說是極大的挑戰。他的作品談論的是空間，「小豆島之戀」由3個空間組成，依序是玄關、心靈跟開放表演的空間，作品呈現傳統竹材編織的美感，希望來訪的觀眾都可以用「心」感受。

林舜龍作品「跨越國境‧波」也在小豆島，延續2016年的創作「跨越國境‧潮」世界小孩的主題，希望引起更多人關注小孩及環境保育的議題。「跨越國境‧波」運用當地竹子，集結當地村民與台灣志工的力量，在三年前同一片海灘上編織出巨型仿深海生物，透過台日兩端一同疏伐竹林到參與竹工藝創作的過程，讓參與的群眾，跨越語言的障礙，以身心直接感受人與人之間的互動。

今天舉行的開幕式包括藝術家林舜龍、王文志、Vocal Asia人聲樂集，台灣觀光局副局長張錫聰、桃園市副秘書長邱俊銘與文化局長莊秀美及台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心主任王淑芳皆到場支持。

瀨戶內國際藝術祭夏季展期，將搭配全亞洲最大規模阿卡貝拉藝術節(Vocal Asia Festival)。阿卡貝拉藝術節台灣發跡，由Vocal Asia人聲樂集與日本香川縣政府共同主辦，以節中節的模式拓展藝術節的範疇，讓裝置藝術搭配音樂更加豐富，包括台灣歌手桑布伊、歐開合唱團都會前往演出。