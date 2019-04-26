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影／印度洋深處現神秘海洋生物 會發藍光的水母

2019-04-26 14:22香港01 記者梁凱怡／報導

「五大洋深處探險計劃」（Five Deeps Expedition）的科學家最近在印度洋（Indian Ocean）爪哇海溝（Java Trench）的7000米海底，發現一種神秘海洋生物，外形與水母相似，且會發出藍光，該科學家相信是從未見過的水母品種。

從拍攝所得的短片可見，潛水員韋斯科沃（Victor Vescovo）在7000米的海底中，發現神秘海洋生物。神秘生物頭部圓圓，有一條長尾巴，外形與水母相似，從遠處看，像是一名拖著降落傘的傘兵。最神奇的是，牠還會發出美麗藍光。

科學家最近在印度洋爪哇海溝的7000米海底，發現一種神秘海洋生物，外形與水母相似...
科學家最近在印度洋爪哇海溝的7000米海底，發現一種神秘海洋生物，外形與水母相似，且會發出藍光。圖擷自／Five Deeps Expedition
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研究團隊對這種神秘生物感到十分好奇，希望找出這個生物是什麼物種。探險計劃的首席科學家賈米森（Alan Jamieson）在網上得知，過去日本的科學家也曾發現同類生物，賈米森認為，神秘生物很有可能屬於被囊動物亞門（tunicate）的海鞘（ascidian）。

賈米森還未能確定神秘生物究竟是何物種，但他提到，海鞘通常會用長長的觸手將自己固定在海床，並透過某種方式升起身體，過濾、攔截水中含有的微小生物以當作食物。賈米森相信，由於爪哇海溝不時會發生振動，如果生物固定在海床便有機會慘遭活埋，因此神秘生物為了適應環境而改變，將整個身體升起離開海床。

「五大洋深處探險」屬日本財團—GEBCO海床2030計劃（Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 Project）的一部分，目標是在2030年前製成詳細的海底世界地圖。這次行動同時也是人類首度到達爪哇海溝的深處，為海洋探索史寫下新的里程碑。

延伸閱讀：

馬蹄蟹其實是「水中蜘蛛」？ 鱟可能非獨立生物　進化史或改寫

美國加州海灘發現「騙子太陽魚」 或為北半球第二次

文章授權轉載自《香港01》

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