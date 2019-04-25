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瘋了還是經濟原理？復聯4電影票美網拍賣到500美元

2019-04-25 23:06經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

迪士尼史詩級鉅片「復仇者聯盟4：終局之戰」（簡稱「復聯4」）25日在美國上映，已掀起搶票熱潮，未搶到首日上映電影票的影迷為先睹為快，紛紛上網找票，使線上電影票拍賣價衝上500美元。

財經新聞網站MarketWatch報導，儘管美國電影院平均一張票價只要9美元左右，但拍賣網站eBay上的賣家已把「復聯4」電影票賣價炒高到125、200甚至500美元。

超級英雄電影「復聯4」片長達三小時，周四（25日）晚間開始在全美各地電影院陸續上映。最新一集陣容堅強，星光閃閃，漫威漫畫超級英雄大批出動，包括鋼鐵人（小勞勃道尼飾演）、驚奇隊長（布莉拉森飾）、黑豹（查德威克鮑斯曼）、黑寡婦（史嘉蕾喬韓森）和超級反派薩諾斯（喬許布洛林）等都將登場。

這系列超級英雄電影賣座屢創佳續。去年的「復聯3：無限之戰」全球票房賺進超過20億美元。2012年的首集「復仇者聯盟」全球票房逾15億美元。2015年的「復聯2：奧創紀元」進帳逾14億美元。

華爾街日報報導，這部迪士尼電影將在美國、加拿大總計逾4,600家電影院放映，首周末總票房估計可能達到3億美元，創新高紀錄。

美國電影院業主協會（National Association of Theatre Owners）副總裁寇克蘭說，他上回聽說轉售電影票價格被炒得這麼高，是在大導演喬治盧卡斯重執星戰電影導筒時，以1999年「星際大戰首部曲：威脅潛伏」打頭陣。

寇克蘭說，「復聯4」在美洲5,800個地點、4.1萬個銀幕上映，多的是機會觀賞此片，「但若民眾想花高得荒謬的錢，看一部以低價即可觀賞的電影，就隨他們去吧」。

但一些人指出，「復聯4」電影票網拍價之所以能飆高，全是依循經濟學基本原理：供給、需求與認知價值。

美國售票公司Fandango說，全美逾4,000個放映「復聯4」的場次，電影票券全已銷售一空。銷售美洲逾3萬間電影放映廳票券的售票網站說，連鎖電影院一直在追加更多場次，並挪出更多銀幕來播映「復聯4」。

25日在美國上映的「復仇者聯盟4：終局之戰」電影票成為搶手貨，eBay網拍賣價喊...
25日在美國上映的「復仇者聯盟4：終局之戰」電影票成為搶手貨，eBay網拍賣價喊到500美元。路透
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電影票價迪士尼

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