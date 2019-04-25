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日隼鳥2號再創舉 確認完成世上首個人造撞擊坑

2019-04-25 19:16中央社 東京25日綜合外電報導

日本探測機「隼鳥2號」5日已透過撞擊裝置在小行星「龍宮」成功完成撞擊。 圖／取自...
日本探測機「隼鳥2號」5日已透過撞擊裝置在小行星「龍宮」成功完成撞擊。 圖／取自JAXA官網
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日前在小行星成功完成撞擊地表實驗的隼鳥2號再度完成創舉，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天在實驗後首度重回撞擊地點上空攝影，確認已完成全世界首個人造撞擊坑。

日本探測機「隼鳥2號」5日已透過撞擊裝置在小行星「龍宮」成功完成撞擊，但當時還無法確認是否成功製造人造撞擊坑（Crater）。

日本放送協會（NHK）報導，隼鳥2號花了約2星期返回龍宮上空，今天從距地表約1700公尺處下降，對撞擊地點進行攝影。

跟進行實驗前所攝影畫面比較，確實出現了實驗前沒有的凹洞，JAXA於是正式宣布，隼鳥2號已製造出全世界第一個人造撞擊坑。

JAXA專案經理津田雄一說，從這次攝影到畫面來看，很清楚確實製造出人造撞擊坑，令人感到非常高興，這對他們來說是很大的成功。

他說，接下來將進一步詳細調查人造撞擊坑，未來將決定是否讓隼鳥2號登陸龍宮採樣等方向。

隼鳥2號2月22日成功登陸龍宮，JAXA團隊認為，小行星上的岩石保留著太陽系46億年前誕生時的痕跡，可說是「時空膠囊」。隼鳥2號接下來將在夏天前再度嘗試登陸，並在2020年底前返回地球。龍宮距離地球約3億4000萬公里。

攝影太陽系NHK

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