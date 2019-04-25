超現實「脫軌」美照 她把華府地鐵變世界美景

2019-04-25 13:39 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



通過Photoshop把地鐵站的照片和此前到各地旅遊拍的風景照進行二次創作，弗里德爾的作品讓華府地鐵通過巴塞隆納的卡萊利亞海灘。(弗里德爾網站) 分享 facebook 久居大華府的人們或許從來不會把「美景」與華府地鐵聯想在一起，但天主教大學(Catholic University)的一名建築系畢業生，卻用她非凡的想像力，把沉悶老舊的華府地鐵照片，變成連結世界各地美景的藝術創作。

24歲的艾莉森‧弗里德爾(Allison Friedel)來自紐約州的奧西寧(Ossining)，去年5月從天主教大學建築系研究所畢業，不過自從2012年搬來華府之後，她就被華府地鐵的「蠻橫建築風格」(brutalist architecture)深深吸引，但把一張張普通的地鐵照片變為超現實主義的風景畫作，還要從2017年的一次搭火車經歷講起。

弗里德爾回憶，那天搭火車回紐約，經過New Carrollton地鐵站時，她拍下一張照片，又因旅途無聊、需要打發時間，她便利用Photoshop把地鐵站的照片和她此前到各地旅遊拍的風景照進行二次創作，把義大利最美湖泊之一的「科摩湖」(Lake Como)風景照P到New Carrollton地鐵站的列車之下，讓華府地鐵的風貌煥然一新。

之後她還把杜邦圓環站與西班牙巴塞隆納的卡萊利亞海灘(Calella Beach)結合，地鐵軌道變身通往一望無際的大海；或把杜邦圓環站「搬到」加州大蘇爾(Big Sur)，人們在白霧茫茫的山間乘地鐵；她還把日本大阪的城市風景P在列車座椅之下，地鐵猶如飛馳在城市上空；又把日本日光市(Nikko)的瀑布P到Van Ness站，讓清澈的瀑布流水沖刷移動中的列車…

弗里德爾把這類超現實主義的創作放上社交媒體，並命名「脫軌」(derailed)系列，立即收獲大批點讚，還有朋友呼籲她印刷照片，如此就能作為藝術品掛在各家各戶。

她說，華府地鐵的建築與美學，對這座城市如此獨特，並不是在每座城市都能見到的；在她眼中，這樣的「蠻橫建築」藏匿於地下已久，「脫軌」系列的照片正是對華府地鐵建築的致敬與欣賞。

弗里德爾「脫軌」系列的其中一幅作品，作為社交媒體上「我看華府」攝影大賽(#iseeDC2019 Instagram Photo Contest)的優秀作品，正在華府建築中心展出，6月7日之前均可觀賞，其他作品可到其網站欣賞

通過Photoshop把地鐵站的照片和此前到各地旅遊拍的風景照進行二次創作，弗里德爾作品中通往國會山莊的華府地鐵。(弗里德爾網站) 分享 facebook

通過Photoshop把地鐵站的照片和此前到各地旅遊拍的風景照進行二次創作，弗里德爾作品中在日本大阪上空飛馳的列車。(弗里德爾網站) 分享 facebook