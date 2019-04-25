「目標就是僱主！」印傭98刀刺斃女僱主搶護照 殺人日記曝光
在新加坡直落古樓（Telok Kurau）的26歲印尼籍女傭達雅蒂（Daryati），於2016年6月7日殺死59歲的女僱主蕭金珠（Seow Kim Choo，音譯）及斬傷59歲男僱主王添順（Ong Thiam Soon，音譯），遭拘捕後被控以謀殺，面臨判處死刑。新加坡法院周二（23日）開庭審理，披露達雅蒂因為想念家人和在香港工作的男友而動殺機，事前甚至在日記寫下殺人計劃的細節。
坦言僱主一家人對她很好
達雅蒂是在案發兩個月前才受僱於案中夫婦，月薪580新加坡幣（約3350港元），如在假期工作會有80新加坡幣（約460港元）補償金；她與僱主夫婦及其兩名兒子、媳婦、兩名孫子及另一名27歲女傭哈亞提（Don Hayati）同住，負責煮食、清潔和洗衣服等家務；達雅蒂坦言，蕭金珠一家人對她很好。
工作了大約一個月，達雅蒂開始想念家人和男友，但她沒錢買機票回家，護照也被鎖在保險箱裏，為了取回護照逃回國，於是計劃殺人搶錢。她精心策劃，不但在日記中詳細描繪大屋間格，還事先在屋內多處藏好彎刀、鐵鎚和匕首等凶器，並寫下「我必須趕快執行這計劃，儘管有生命危險，但我要勇敢。我已經準備好面對所有風險和後果，無論是什麼風險，我一定要準備好去面對，希望這計劃成功且順利進行，目標就是我僱主一家人，死！」
聲稱代取護照 慫恿另一女傭幫手
達雅蒂還慫恿女傭哈亞提幫忙，聲稱會協助她取回護照，但沒有說出殺人計劃。她向哈亞提表示，當她說「jaga bawah」（意指看下面）時，計劃便開始執行，哈亞提要使王添順分心，並關掉閉路電視鏡頭及全屋電源，當王添順忙着去重新開啟電源，她們便可趁機偷錢。
2016年6月7日，達雅蒂決定實行殺人計劃，她先耐心等待蕭金珠的兄弟和兩名兒子離開。到了晚上約8時，達雅蒂把刀藏在褲子，然後示意哈亞提行動，自己拿着熨過的褲子走入蕭金珠的臥室，然後用刀指嚇蕭金珠迫她交還護照。
蕭金珠當嚇得大叫，達雅蒂將她拖進廁所，並往她身上狂刺，直至失去氣息。王添順聞聲趕至，嘗試用螺絲批打開上鎖的廁所門，結果被達雅蒂朝他的脖子刺了一刀，王添順在混亂中推倒達雅蒂，但在察看妻子傷勢時再中一刀，最後他成功制服達雅蒂，並著媳婦報警和叫救護車。
驗屍報告指78刀刺中頭頸
驗屍報告指出，蕭金珠身中98刀，其中有78刀位於頭部及頸部，腹部中1刀，其餘19刀位於左臂上方，導致她失血過多身亡。
首先抵達案發現場的警員艾哈邁德（Roslan Ahmat）稱，當時達雅蒂混身是血，雙手被電線束縛，又用印尼語表示蕭金珠因不滿她熨衣的方法而先出手施襲；審訊將於8月繼續。
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文章授權轉載自《香港01》
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