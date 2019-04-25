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「目標就是僱主！」印傭98刀刺斃女僱主搶護照 殺人日記曝光

2019-04-25 13:32香港01 記者李福源報導

26歲的印尼籍女傭達雅蒂因為想念家人和其在香港工作的男友而動殺機。圖／擷自香港0...
26歲的印尼籍女傭達雅蒂因為想念家人和其在香港工作的男友而動殺機。圖／擷自香港01資料照
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新加坡直落古樓（Telok Kurau）的26歲印尼籍女傭達雅蒂（Daryati），於2016年6月7日殺死59歲的女僱主蕭金珠（Seow Kim Choo，音譯）及斬傷59歲男僱主王添順（Ong Thiam Soon，音譯），遭拘捕後被控以謀殺，面臨判處死刑。新加坡法院周二（23日）開庭審理，披露達雅蒂因為想念家人和在香港工作的男友而動殺機，事前甚至在日記寫下殺人計劃的細節。

坦言僱主一家人對她很好

達雅蒂是在案發兩個月前才受僱於案中夫婦，月薪580新加坡幣（約3350港元），如在假期工作會有80新加坡幣（約460港元）補償金；她與僱主夫婦及其兩名兒子、媳婦、兩名孫子及另一名27歲女傭哈亞提（Don Hayati）同住，負責煮食、清潔和洗衣服等家務；達雅蒂坦言，蕭金珠一家人對她很好。

工作了大約一個月，達雅蒂開始想念家人和男友，但她沒錢買機票回家，護照也被鎖在保險箱裏，為了取回護照逃回國，於是計劃殺人搶錢。她精心策劃，不但在日記中詳細描繪大屋間格，還事先在屋內多處藏好彎刀、鐵鎚和匕首等凶器，並寫下「我必須趕快執行這計劃，儘管有生命危險，但我要勇敢。我已經準備好面對所有風險和後果，無論是什麼風險，我一定要準備好去面對，希望這計劃成功且順利進行，目標就是我僱主一家人，死！」

聲稱代取護照　慫恿另一女傭幫手

達雅蒂還慫恿女傭哈亞提幫忙，聲稱會協助她取回護照，但沒有說出殺人計劃。她向哈亞提表示，當她說「jaga bawah」（意指看下面）時，計劃便開始執行，哈亞提要使王添順分心，並關掉閉路電視鏡頭及全屋電源，當王添順忙着去重新開啟電源，她們便可趁機偷錢。

2016年6月7日，達雅蒂決定實行殺人計劃，她先耐心等待蕭金珠的兄弟和兩名兒子離開。到了晚上約8時，達雅蒂把刀藏在褲子，然後示意哈亞提行動，自己拿着熨過的褲子走入蕭金珠的臥室，然後用刀指嚇蕭金珠迫她交還護照。

蕭金珠當嚇得大叫，達雅蒂將她拖進廁所，並往她身上狂刺，直至失去氣息。王添順聞聲趕至，嘗試用螺絲批打開上鎖的廁所門，結果被達雅蒂朝他的脖子刺了一刀，王添順在混亂中推倒達雅蒂，但在察看妻子傷勢時再中一刀，最後他成功制服達雅蒂，並著媳婦報警和叫救護車。

驗屍報告指78刀刺中頭頸

驗屍報告指出，蕭金珠身中98刀，其中有78刀位於頭部及頸部，腹部中1刀，其餘19刀位於左臂上方，導致她失血過多身亡。

首先抵達案發現場的警員艾哈邁德（Roslan Ahmat）稱，當時達雅蒂混身是血，雙手被電線束縛，又用印尼語表示蕭金珠因不滿她熨衣的方法而先出手施襲；審訊將於8月繼續。

延伸閱讀：

中國女工程師愛錯送命-新加坡已婚渣男燒屍3日-甚麼都沒剩

全家旅行外傭想同行-僱主fb問網民-你哋會唔會叫佢畀少少錢

文章授權轉載自《香港01》

新加坡護照殺人

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