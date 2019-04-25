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倣效細菌作用 日本東大團隊成功研發低碳製氨法

2019-04-25 12:19中央社 東京25日綜合外電報導

日本東京大學研究團隊，倣效存在豆科植物根部「根瘤菌」從氮產生氨的作用，成功不使用氫氣就製造出氨，除了能大幅減少電力消耗，也可望大幅降低製造成本及排放二氧化碳。

日本放送協會（NHK）報導，氨（Ammonia，阿摩尼亞）是製造藥品、肥料及化學纖維等原料，全球每年約製造2億噸。

現行製造氨的主流方式，是把氮氣和氫氣置於數百度及數百氣壓的「高溫高壓」下進行反應，但這種方式需要大量電力，且氫氣必須從天然氣等化石燃料中取得，因此製造氨時所排出造成地球暖化的二氧化碳，成一大課題。

由東京大學教授西林仁昭率領的團隊，對寄生在豆科植物根部的「根瘤菌」（rhizobia），能從空氣中的氮產生氨持續關注，並研究出擁有類似根瘤菌中酵素功能的「觸媒」。

研究團隊利用觸媒進行實驗，成功在不使用氫氣的情況下，僅用水和氮氣就反應生成氨。

而且利用這種新方式製造氨的時候，溫度僅有攝氏25度，也不需要提高壓力，能大幅減少電力消耗。

為了讓觸媒更有效率地發揮作用，研究團隊未來還要進一步確立相關技術、降低製造成本，希望邁向實用化。

西林說，團隊倣效自然界細菌的作用，得以在溫和條件下製造出氨；希望能用這種劃時代的製造方法，跟企業界共同進一步研究，早日讓這種方法實用化。

東京大學高溫酵素

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