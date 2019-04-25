讓我好好喝奶昔 英網友要麥當勞恢復塑膠吸管

2019-04-25 10:43 中央社 倫敦25日專電



一次性塑膠吸管。本報資料照片 分享 facebook 英國及愛爾蘭的1361家麥當勞目前全面採用紙吸管，不料卻有顧客想開環保倒車，請願要求麥當勞恢復塑膠吸管，指稱紙吸管會被飲料溶解，口感很怪，目前超過3萬7000人連署。

根據統計，英國每年使用85億根塑膠吸管，平均每人一年大約使用130根塑膠吸管。其中，麥當勞每天就使用350萬根，一年約為13億根。

近年來減塑運動持續發燒，英國各大速食與咖啡連鎖店已鮮少見到塑膠吸管的蹤跡，包括麥當勞、連鎖咖啡店COSTA等都採用紙吸管，僅星巴克等少數店家仍使用塑膠吸管，但星巴克也已宣布會在2020年加入紙吸管陣容。

不過，卻有一群民眾把飲料的口感看得比環保更重要，他們在網路連署請願，要求麥當勞恢復使用塑膠吸管，和支持環保的民眾掀起論戰。

在請願網站38 Degrees發起連署的利德（MartinReed）要求麥當勞重新使用塑膠吸管，他的理由很簡單：「讓我能好好喝奶昔」。

英國廣播公司（BBC）報導，有不少網友同意他的意見，有些人抱怨用紙吸管喝飲料的味道「超恐怖」，還有人說就像是「利用捲筒衛生紙的芯喝奶昔」。連署人數目前超過3萬7000人。

不過，也有許多人認同麥當勞的政策，表示「你們要感謝這些吸管不會遺留400年，破壞我們的地球」。

38 Degrees網站也特別聲明，利德的請願並非網站官方立場，並稱吸管、杯蓋、塑膠瓶等塑膠製品對環境帶來極大影響，網友若不同意這項請願，可以連署另一項呼籲電影院停止使用塑膠吸管的請願。該請願目前有超過21萬人連署。

麥當勞聲稱，他們使用的紙吸管「最少可以撐上30分鐘」，並稱對於能朝減少環境傷害邁出一大步，感到非常欣慰。

紙吸管製造商Transcend Packaging的瓦爾尼（Mark Varney）表示：「這在英國是相對新興產業，產品會進步，材質也會進步。」

他表示：「使用一根在30到40分鐘後就會溶解，而非150年後才會分解的吸管喝飲料，在飲用體驗方面必須有些妥協。隨著研究持續進行與發展，產品會越來越好。」