華裔員工舉報老東家逃稅 獲224萬獎金

2019-04-25 08:50 世界日報 記者 世界日報 記者 郭宗岳 ／休士頓報導



獲得224萬舉報獎金的劉瑩。（劉瑩提供） 分享 facebook 休士頓華裔民眾劉瑩向國稅局（IRS）及財政部（Department of Treasury）舉報公司違反相關會計規定。經多年調查後確認舉報內容屬實，財政部終於發給劉瑩高達224萬的舉報獎金。

在這封獎金通知信函上未提到遭到調查的公司。據劉瑩透露，這筆獎金是查出逃稅金額的15％，而舉發公司逃稅一事沒有聘請律師協助，獨自完成整段流程。

劉瑩表示，他於1999年至2005年在一家石油技術服務公司會計部門內任職，負責全球會計業務，發現公司財務報表多處與會計原則不符，且有作假現象，先是從內部管道向上級匯報並提出疑問，卻遭到直屬主管刁難、報復，反而給他兩項處分。

劉瑩提到自己遭到打壓後並沒有退縮，一層層上報到執行長(CEO)和財務長(CFO)。劉瑩甚至還當著法務副總裁的面以電話向證券交易委員會（SEC）舉報，但公司高層非但不理會，還反而給他第三次處分，最後落得遭開除下場。

2005年遭到開除後，劉瑩控告該公司非法解僱、並遭打擊報復。

2006年他和公司達成和解，獲得一筆無法對外公開數額的賠償金。

2005年劉瑩遭開除後便轉向國稅局舉報，進行多次報告並提交可靠證據後，國稅局派駐十多名審計人員進入公司花了三年時間調查，最終調查結果出爐證實劉瑩是對的。

劉瑩表示，是受到安隆公司（ Enron Corporation ）事件的啟發，不希望這公司步上後塵。

劉瑩現在是一所私立學校校長，他在2005年和妻子卞俊子決心投入教育界，將中華文化帶到休士頓，傳遞給當地美國家庭孩子，讓他們從小就認識、喜歡中華文化。劉瑩提到，妻子在2015年因卵巢癌過世，但當初若不是妻子全心全意的支持，他沒有辦法堅持到今天。