離譜！救護車成犯罪場所 少女昏倒送醫慘遭性侵

2019-04-24 21:44 聯合新聞網 綜合報導



馬來西亞21日發生一起相當離譜的性侵案，救護車本來是救人的重要工具，如今竟然淪為犯罪場所。 示意圖／pixabay 分享 facebook

救護車本來是救人的重要工具，如今竟然淪為犯罪場所！馬來西亞21日發生一起相當離譜的性侵案，17歲的少女在咖啡廳打工時，因為身體不適暈倒，當時雇主連忙叫來救護車送她至醫院急救，可沒想到醫護人員看她全身無力無法反抗，竟然趁機伸出狼爪、性侵得逞，隨後少女在雇主陪同下報警，這名誇張的醫護人員才被警方逮捕。

綜合外媒報導，這名17歲的少女就讀於雪蘭莪州（Selangor）的一所大學，利用課餘時間在校內咖啡廳打工，她在21日晚間值班時，突然腹部劇痛、幾乎失去意識。雇主發現後，趕緊將她送到大學內部的診所看診，可是因為少女的病情嚴重，需要送往大醫院作更進一步的檢查，所以出動校內的救護車協助。

然而少女在被送往醫院急診的路上，隨車年僅22歲的醫護人員見她意識不清，竟然起了色心歹念，對少女襲胸又指姦，少女當時雖存有意識卻無力反抗，最後慘遭性侵。當雇主事後到醫院探望少女時，察覺少女神色有異，追問之下少女才顫抖說出事發經過，雇主氣得報警才讓事件曝光。警方在接獲報案後，以「未經同意違反自然性行為」為由，依馬來西亞《刑法》第377條及《兒童法令》第14條展開調查，鎖定一名涉案的22歲巫裔男性救護車醫護人員，並將之逮捕到案。