浩克變相撲選手無違和 「復仇者聯盟」英雄妙變浮世繪

2019-04-24 19:52 聯合新聞網 綜合報導



日本知名畫家Takumi Toxin將復仇者聯盟的角色依照不同的特性，畫出別具特色的浮世繪風格插畫。圖／擷自／Takumi Toxin 分享 facebook 《復仇者聯盟4：終局之戰》今日於台灣上映，在上一集結尾中世界有一半的人「被消失」，此次英雄們再次集結對抗最強BOSS薩諾斯，讓許多影迷十分期待、網路話題不斷。日本知名畫家Takumi Toxin也搶搭這波熱潮，將復仇者聯盟的角色依照不同的特性，畫出別具特色的浮世繪風格插畫，有趣的是Takumi Toxin還將英雄們融入日本的人物形像，使他們都穿上武士盔甲，巧妙結合現代與傳統流行，至今在臉書上已超過2.5萬人分享。

Takumi Toxin過去創作出多個相當受歡迎的系列，曾將宮崎駿系列的動畫電影主角，像是神隱少女、霍爾的移動城堡、貓的報恩、龍貓、天空之城等繪製成「吉卜力主題樂園地圖」，讓許多吉卜力的粉絲印象深刻。這次Takumi Toxin以復仇者聯盟為主題，讓角色們都融入日本人物，像是大魔王薩諾斯化身為「六道將軍佐能須（サノス）」，除了「六道」呼應無限手套中的六顆寶石，讀音也與在神話中斬殺八歧大蛇的日本古神「須佐能乎（スサノオ）」相近，兩人都霸氣十足。

而人氣最高的角色鋼鐵人，則是被命名為「鐵武者八十五號」，保留經典紅黃配色，背上的日本冷兵器也與鋼鐵人的各種科技武器有異曲同工之妙。雷神索爾則是保留新武器「風暴破壞者」，再加上了日本雷神的雷鼓，看起來更加威風；綠巨人浩克綁上腰帶，轉職成相撲選手「豪傑張軀丸」；美國隊長手持盾牌，變成「美國團長」；黑寡婦與鷹眼的間諜特務定位，與忍者形像十分速配。

過去Takumi Toxin也曾改造DC的英雄，蝙蝠俠成為蝙蝠忍者、小丑成為外道師、小丑女成為女郎道化。圖／擷自／Takumi Toxin 分享 facebook

除了漫威英雄被Takumi Toxin設計成各有特色的浮世繪人物畫，過去他也曾改造DC的英雄，蝙蝠俠成為「蝙蝠忍者」、小丑成為「外道師」、小丑女成為「女郎道化」，都能準確抓住人物特點，被影迷們推崇至極。