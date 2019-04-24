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影／史上第一次！ NASA洞察號測得火星「地震」

2019-04-24 16:38聯合報 記者張君堯╱即時報導

美國加州的噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，簡稱JPL）24日宣布，NASA的機器人探測器洞察號（InSight）感測到了來自火星內部的震波訊號，這是人類史上第一次在地球以外的行星上，發現類似地球板塊運動的震動。

NASA洞察號去年年底成功登陸火星，經過128個「火星日」（約地球上5個月）的任務之後，終於感測到火星震動的訊號，現在科學家要煩惱的其中一件事是：在地球上的震動為「地震」（Earthquake），那火星上的震動是否該稱為「火星震」（Marsquake）？

JPL表示：「科學家仍在研究現行數據，希望最後可以確定信號發出的確切原因，但是震動是似乎起源於火星內部，而不是來自地表上方的力量，例如風所引起的。」

洞察號的首席研究員班納特（Bruce Banerdt）表示，「過去幾個月以來，我們都只能監測到火星表面的雜訊，而現在這個突如其來的成果，可能會帶起新的研究領域，也就是火星地震學（Martian Seismology）」。

華盛頓NASA總部的行星科學部門負責人葛雷茲（Lori Glaze）表示，NASA在阿波羅任務中安裝的地震儀，從1969年至1977年間，在月球表面探測到數千次月球地震的幅度和持續時間中，有多次與這次火星所得到的數據相符合。

此外，在3月14日、4月10日及4月11日時，洞察號還收集了3個明顯的火星地震信號，但訊號來源更小、更模糊，科學家們無法證實它們為地震。

報告也指出，火星表面在4月6日上發出震動信號與地球相比來說非常微弱，同樣等級的震動在地球相當頻繁，對地球人來說可能早習以為常，但在火星上卻是記錄到最劇烈的一次。

洞察號歷經第110個火星日時的影像，半圓形的風熱防護罩裡裝有地震儀，科學家用它首...
洞察號歷經第110個火星日時的影像，半圓形的風熱防護罩裡裝有地震儀，科學家用它首次測得類似地球板塊運動的火星震動。美聯社
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美國加州的噴氣推進實驗室於24號宣布，NASA的機器人探測器洞察號感測到了來自火...
美國加州的噴氣推進實驗室於24號宣布，NASA的機器人探測器洞察號感測到了來自火星內部的震波訊號。路透
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