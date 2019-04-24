靠心跳供電 無電池心律調節器動物實驗成功

2019-04-24 16:02 中央社 巴黎23日綜合外電報導



科學團隊今天對外展示一個不需要電池的心律調節器，用豬隻做實驗時，成功用心跳產生電力，有朝一日或可提供人類心臟患者一個終身不需更換的植入性裝置。

中國和美國的科學家認為，他們在生理結構與人類十分相似的成年豬隻上，成功進行了一場「自驅動能」心律調節器試驗。

科學家挑選患有類似人類心律不整症狀的動物進行實驗。

研究團隊研發的植入式發電器裝設在心臟表面，會隨著心跳搏動而彎曲，藉動能轉換成電能來發電。

研究主筆、中國科學院研究員李舟告訴法新社，心律調節器「完整植入成年豬隻體內後，調節心律所需的電力，全都來自同一隻動物心臟搏動所產生的能量」。

電力啟動儀器後，科學家發現豬隻不規則心跳獲得校正。

然而研究團隊強調，研發人類版裝置之前，仍需更多研究來判定裝置的長期安全性和耐用性。

有數百萬名患者在罹患慢性或急性疾病後，仰賴心律調節器這種小型電子植入性裝置來協助調節心律。

儘管科技日新月異，電子調節器的電池仍十分堅硬笨重，且需要多次更換。

透過自身心跳產生動能的自驅能量回收器，近年來在研究中逐漸看到成效，但只能運用在老鼠這類小型動物和能量需求較低的細胞模型上。