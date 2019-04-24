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百歲老兵「無悔之旅」 走遍50州

2019-04-24 14:14世界日報 記者張筠／華盛頓報導

100歲的二戰老兵沃爾頓(Sidney Walton)的慶生計畫是遊走全美50州，但這個計畫不僅是為他自己，更是為讓更多美國人了解他這一代人的故事；他近日抵達華盛頓特區，專程走訪二戰紀念堂，並應邀到白宮與總統川普見面。

沃爾頓1919年2月11日出生於紐約市，他的絕大部分生活在南卡度過，在美國珍珠港被襲擊前九個月加入陸軍，曾在中國、緬甸和印度戰區服役五年，於1946年回到紐約市。

沃爾頓去年4月24日踏上了目標為走遍全美50州的「無悔之旅」(No Regrets Tour)，至今一年，目前已走訪19個州；沃爾頓曾錯過和美國南北戰爭(Civil War)一些老兵的最後一面，因此感到非常遺憾，為了讓更多美國人在像他一樣的二戰老兵去世之前，深入了解他們的故事，沃爾頓去年決定走遍全美，盡可能多的接觸不同的人，不給自己或他人留下遺憾。

沃爾頓的女兒朱蒂沃爾頓(Judy Walton)陪伴父親環遊全美各地，她表示，「無悔之旅」是讓父親保持生命力的重要原因，「我們享受與不同人見面的過程，分享自己的故事並傾聽別的人故事，充滿新鮮感」，沃爾頓也因此對生活充滿盼望，「爸爸經常在晚上11時還問我，我們要去哪裡？」

沃爾頓的兒子保羅沃爾頓(Paul Walton)知道父親內心的遺憾，因此非常支持他的「無悔之旅」，目前沃爾頓已與19州的州長會面，他在本月到訪華盛頓特區的行程裡，還被邀請到白宮與川普總統見面。

沃爾頓與兒女將繼續完成另31州的旅行，保羅表示，「如果順利完成全美旅遊，未來還有可能環遊世界」，沃爾頓說，目前感覺狀態良好，非常期待遇見更多有趣的人。

二戰華盛頓老兵

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