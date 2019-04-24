天生沒手掌！10歲華裔領養女童全美書寫賽奪冠

2019-04-24 12:30 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



天生沒有手掌的10歲學童莎拉‧海恩斯利獲得全國書寫比賽冠軍。 圖／CBS 分享 facebook 天生沒雙手，靠天分與努力，認真學習、創新的10歲學童莎拉‧海恩斯利(Sara Hinesley)是今年全美最富盛名「Zaner-Bloser全國書寫比賽」冠軍；她的母親說，這位從中國領養的女兒，展現了「毅力和樂觀積極的人生觀」。

海恩斯利獲知作品獲選2019年Zaner-Bloser全國書寫比賽冠軍，為自己贏得500元獎金，也為學校贏得同值教學材料後，告訴「早安美國」節目，「我感到興奮，也感到驕傲。」

因為沒有雙手，海恩斯利寫字得用兩臂舉起筆，慢慢的一筆一筆寫；她得獎的書寫體比賽，和印刷體不同，印刷體比賽冠軍由俄亥俄州學生獲得。

「書寫體是藝術的延伸。」這位馬里蘭州三年級學生說：「書寫體是圓的，把字母連在一起，所以，是一種藝術。」

四年前被認養到美國的海恩斯利，初到美國時，只會講華語、寫漢字，但很快就跟著姊姊學會了英文。

養母凱薩琳‧海恩斯利說，小女兒很向上、很自律，不管做什麼都很出色，但不想用機器人手。

凱薩琳說：「她天生就知道設法克服挑戰，造就了她從高度思考的習性，接下一件工作之前，會先考慮用什麼方法完成，而且通常都做得很好。」

凱薩琳也表示：「女兒每做一件事，必定全力以赴，而且用自己的方法。她是很獨立、很能幹那一型的孩子。」

這學期最後一天，6月13日，海恩斯利將在馬里蘭州Frederick市聖約翰區天主教學校接受頒獎。該校過去不曾有學生獲此殊榮。

校長卡倫史密斯(Caren Smith)說，海恩斯利總是笑臉迎人，絕對沒什麼事會讓她感到沮喪，不管有什麼工作，她都有辦法應付，總會想出辦法把它做好。」

凱薩琳認為女兒書寫技術獲得肯定，見證了「人類精神」的高度，也是奮鬥不懈的毅力和樂觀進取的人生態度的「最佳例證。」