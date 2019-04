蓋茲妻出書談微軟:傲慢文化險逼我辭職

2019-04-24 12:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 /綜合23日電



梅琳達‧蓋茲出書談微軟的傲慢文化幾乎使她辭職。 美聯社 分享 facebook 「比爾與梅琳達蓋茲基金會」共同創辦人梅琳達·蓋茲(Melinda Gates)的回憶錄「The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World」23日上市,漫談微軟(Microsoft)的傲慢文化差點讓她辭職,但她並未與當時的男友、現在的老公,即代表該公司文化的比爾蓋茲(Bill Gates)討論。

梅琳達22日接受美聯社訪問時說:「在那時候,這並非我的職責。」她畫清家庭與工作的界線,任職九年後離職,用心培養孩子成長。

這本新書是梅琳達的回憶錄,也是來自科技公司前商業主管的女性和權力宣言;她倡議女性主義,公開支持「我也是」(#MeToo)反性騷運動;新書銷售所得將全數捐給慈善機構。

新書闡述她從德州天主教女校畢業,進入革命性的科技公司擔任年輕科技領袖的過程,獨漏她與蓋茲的情感如何影響她在微軟的經歷;對此,她說,很難在30年後比較今昔差異,以及當初如果做了不同的決定,會如何影響今日的情況。

「不可能預測會有怎樣的差異。」梅琳達受訪時未透露,是否曾懷疑這段關係。

書中另有她身為公眾人物之妻和為人母的掙扎,以及如何以女權人士的身分,透過創業投資和行善追尋專業目標。

書中有一部分寫她的私生活,透露她在工作晚餐中贏得比爾青睞,兩人都喜歡填字遊戲,且她在一場數學遊戲中贏他。

總部在西雅圖的「比爾與梅琳達蓋茲基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation)約有500億元資金,為全球最大的私人基金會;該基金會絕大多數資源用於促進全球健康及發展,改善各地的貧窮情況,因為貧窮是造成死亡和苦難的主因。

她與夫婿在2000年創辦基金會後,變得更平等,她常給夫婿反饋並透過強大的非營利方式創造協作文化,「比爾和我是平等夥伴,男人和女人在職場必須平權。」

她說,因為熱愛工作而學會在微軟傲慢的文化中做自己,她任職期間曾招募不少欣賞她柔和領導風格的職員。