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蓋茲妻出書談微軟：傲慢文化險逼我辭職

2019-04-24 12:35世界日報 編譯陳韻涵／綜合23日電

梅琳達‧蓋茲出書談微軟的傲慢文化幾乎使她辭職。 美聯社
梅琳達‧蓋茲出書談微軟的傲慢文化幾乎使她辭職。 美聯社
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「比爾與梅琳達蓋茲基金會」共同創辦人梅琳達·蓋茲(Melinda Gates)的回憶錄「The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World」23日上市，漫談微軟(Microsoft)的傲慢文化差點讓她辭職，但她並未與當時的男友、現在的老公，即代表該公司文化的比爾蓋茲(Bill Gates)討論。

梅琳達22日接受美聯社訪問時說：「在那時候，這並非我的職責。」她畫清家庭與工作的界線，任職九年後離職，用心培養孩子成長。

這本新書是梅琳達的回憶錄，也是來自科技公司前商業主管的女性和權力宣言；她倡議女性主義，公開支持「我也是」(#MeToo)反性騷運動；新書銷售所得將全數捐給慈善機構。

新書闡述她從德州天主教女校畢業，進入革命性的科技公司擔任年輕科技領袖的過程，獨漏她與蓋茲的情感如何影響她在微軟的經歷；對此，她說，很難在30年後比較今昔差異，以及當初如果做了不同的決定，會如何影響今日的情況。

「不可能預測會有怎樣的差異。」梅琳達受訪時未透露，是否曾懷疑這段關係。

書中另有她身為公眾人物之妻和為人母的掙扎，以及如何以女權人士的身分，透過創業投資和行善追尋專業目標。

書中有一部分寫她的私生活，透露她在工作晚餐中贏得比爾青睞，兩人都喜歡填字遊戲，且她在一場數學遊戲中贏他。

總部在西雅圖的「比爾與梅琳達蓋茲基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation)約有500億元資金，為全球最大的私人基金會；該基金會絕大多數資源用於促進全球健康及發展，改善各地的貧窮情況，因為貧窮是造成死亡和苦難的主因。

她與夫婿在2000年創辦基金會後，變得更平等，她常給夫婿反饋並透過強大的非營利方式創造協作文化，「比爾和我是平等夥伴，男人和女人在職場必須平權。」

她說，因為熱愛工作而學會在微軟傲慢的文化中做自己，她任職期間曾招募不少欣賞她柔和領導風格的職員。

比爾蓋茲女權

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