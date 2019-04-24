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接受120次手術… 酒駕車禍中毀容 反酒駕女鬥士40歲癌逝

2019-04-24 12:45世界日報 記者胡玉立/綜合報導

賈琦‧薩布里多在酒駕車禍後被毀容。圖／TNS、德州防止酒駕協會
賈琦‧薩布里多在酒駕車禍後被毀容。圖／TNS、德州防止酒駕協會
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原住德州的反酒駕代表人物、女鬥士賈琦‧薩布里多(Jacqui Saburido)20日在瓜地馬拉去世，年僅40歲。

薩布里多1999年在德州奧斯汀附近發生的一場酒駕車禍中嚴重毀容，至少接受120次手術；她用自己可怕的傷痛故事，警告世人酒駕的危險。

1999年，時年20歲的薩布里多與三名朋友一起乘坐的汽車，被瑞奇‧史蒂芬（Reggie Stephey）所駕駛的多功能車迎頭撞上；汽車當場著火，薩布麗被困在前乘客座， 全身被火焰覆蓋約一分鐘，醫護人員總算把火撲滅，將她拉出來。這場酒駕車禍導致薩布里多的兩名友人死亡。

史蒂芬後來被捕並被控兩起酒駕過失殺人罪，2001年被判處七年徒刑。

薩布里多後來擔任德州交通部反酒駕運動代言人，也曾出席「歐普拉秀（The Oprah Winfrey Show）。

她曾在記者會中如此說道：「如果能夠幫助某個人做出明智決定，我願意現身一千次，即便我是沒有耳朵、沒有鼻子、沒有眉毛、沒有頭髮地出現在攝影機前面。」

薩布里多2009年表示，從自己的世界全然改變的那一晚，十年來，她仍然努力向前邁進。

「奧斯汀美國政治家」報導薩布里多曾說：「在情感上，我其實無法向前走；我希望能對自己感到高興，接受我自己，變得更獨立。」

據網站「酒駕面容」（Face of Drunk Driving）估計，全球有10億人聽過她的故事，她是反酒駕運動最令人難忘的面孔和代表性人物。

德州當局22日在薩布里多去世消息後推文表示，「德州酒精飲料委員會（TABC）遺憾得知，薩布里多已過世，她畢生以自己人生遭受重創的故事提醒世人，酒後駕車有多危險。」

薩布里多罹患癌症，幾年前搬到瓜地馬拉城接受更好的醫療；德州媒體「奧斯汀美國政治家」（Austin American-Statesman）引述她堂兄荷西‧薩布里多的話，報導了她的死訊。

酒駕車禍瓜地馬拉

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